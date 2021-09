Bam­berg – Die Musik des Vibra­pho­ni­sten und Kom­po­ni­sten David Soy­za steckt vol­ler Geheim­nis­se und kraft­vol­ler Bil­der. Zusam­men mit sei­nen hoch­ge­schätz­ten Kol­le­gen prä­sen­tiert er sein Debüt­al­bum „Taking the Lead“ am 2. Okto­ber 2021. Die Exper­ti­se der ein­zel­nen Musi­ker und die umfang­rei­chen Mög­lich­kei­ten der Beset­zung füh­ren zum kla­ren und facet­ten­rei­chen Bandsound die­ses zeit­ge­nös­si­schen Jazzquartetts.

„Color­ful com­po­si­ti­ons and orche­stra­ti­ons with sur­pri­se turns, excel­lent and yet taste­ful play­ing by ever­yo­ne.” So beschreibt Peter Her­bert die Musik auf dem Debüt­al­bum „Taking the Lead“ vom David Soy­za Quar­tett. Die Musik von Soy­za führt die Zuhörer*innen mal vor die Film­lein­wand eines klei­nen Pro­gramm­ki­nos, mal vor ein Gemäl­de oder ein­fach in den hei­mi­schen Jazz-Club von neben­an. Egal ob „Tän­ze­rin im Nebel“ oder „Hot New Orleans Sun“ jede Kom­po­si­ti­on erzählt eine Geschichte.

Die Beset­zung mit zwei Har­mo­nie-Instru­men­ten ermög­licht ein umfang­rei­ches Spek­trum an ver­schie­de­nen Klän­gen und bricht vor­ge­ge­be­ne Rol­len auf. Jedes Instru­ment hat sei­nen Platz, kann die­sen aber bei Bedarf ver­las­sen und glei­cher­ma­ßen in eine Soli­sten- oder Beglei­ter Rol­le schlüp­fen. Die risi­ko­rei­che Inter­ak­ti­on und das intui­ti­ve Fein­ge­fühl der ein­zel­nen Musi­ker führt zu dem trans­pa­ren­ten und abwechs­lungs­rei­chen Bandsound die­ses zeit­ge­nös­si­schen Jazzquartetts.

Info zur Ver­an­stal­tung: Wo? Kul­tur­fa­brik KUFA – Kul­tur für Alle; Ohm­stra­ße 3; 96050 Bam­berg; Datum: Sams­tag 2.10.21; Uhr­zeit: 20:30; Ver­an­stal­ter: KUFA-Bam­berg kufa@​lebenshilfe-​bamberg.​de; Ein­tritt: Regu­lär: 13 Euro Ermä­ßigt: 8 Euro; Web­sei­te zur Ver­an­stal­tung: www​.kufa​-bam​berg​.de; Web­sei­te Tickets: www​.bvd​-ticket​.de