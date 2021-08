Zwölf Jugend­li­che radel­ten bei der Mehr-Tages-Tour der Umwelt­sta­ti­on mit – Fel­sen­la­by­rinth erkundet

Rad­fah­ren in der Gemein­schaft macht Spaß und ist gut für die Umwelt. Des­halb hat die Umwelt­sta­ti­on Weis­main in den Feri­en neben einer Tages­fahrt Rich­tung Bam­berg wie­der eine Mehr­ta­ges­tour für Jugend­li­che ange­bo­ten. In die­sem Jahr star­te­te die Tour direkt ab Lich­ten­fels ins Fichtelgebirge.

Der Weg führ­te die zwölf Pedal­rit­ter in Beglei­tung von Micha­el Stro­mer und Jen­ni­fer Thiem am ersten Tag über den Gör­au­er Anger nach Bay­reuth. Trotz ber­gi­ger Strecke war am Ende noch genug Ener­gie für einen Schwimm­bad­be­such inklu­si­ve Was­ser­rut­schen-Con­test und abschlie­ßen­des Fußballspiel.

Auf und ab radel­te die Grup­pe am Diens­tag wei­ter nach Wun­sie­del, der zwei­ten Sta­ti­on der Tour. Dort blieb das Rad am näch­sten Tag im Kel­ler. Trotz Dau­er­re­gen wan­der­ten die Mäd­chen und Jungs durch das Fel­sen­la­by­rinth und besuch­ten am Nach­mit­tag die Greif­vo­gel­schau am Katharinenberg.

Aus­ge­ruht schwan­gen sich die Zwölf- bis 14-jäh­ri­gen am Don­ners­tag für die letz­te Etap­pe wie­der aufs Rad. Bei küh­len Tem­pe­ra­tu­ren mei­ster­ten sie tap­fer die 100 Kilo­me­ter zurück nach Lich­ten­fels, wofür sie aller­größ­ten Respekt von ihren bei­den Beglei­tern erhiel­ten. Ein Erleb­nis, das für vie­le im Gedächt­nis bleibt und dazu anregt auch zukünf­tig umwelt­freund­lich zu reisen.