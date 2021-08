Nach zwei Jah­ren Pau­se steht der 14jährige Mat­ti Hum­mel (UAC Kulm­bach) erst seit Kur­zem wie­der im Trai­ning. Bei den baye­ri­schen Schü­ler­mei­ster­schaf­ten in Hös­bach bei Aschaf­fen­burg stand der jun­ge Burg­hai­ger vor­erst nur in einer Wurf­dis­zi­plin im Ring. Im Ham­mer­wurf hat­te er gera­de noch recht­zei­tig vor Mel­de­schluss die Norm für die Titel­kämp­fe über­trof­fen. Mit sicht­ba­rem Talent und guten tech­ni­schen Ansät­zen erfreu­te Mat­ti bei sei­nen Ver­su­chen. Er eröff­ne­te sei­nen Wett­kampf mit 39,44 Metern und stei­ger­te sich im drit­ten Durch­gang mit sei­nem 4kg-schwe­ren Sport­ge­rät auf ordent­li­che 41,05 Meter. Damit lag Mat­ti am Ende klar vor Valen­tin Metschl(LG Stadt­wer­ke München/35,85 Meter) und Ste­fan Preß(TSV Reichertshofen/34,15 Meter) und durf­te stolz sei­ne Gold­me­dail­le für den Gewinn des baye­ri­schen Mei­ster­ti­tels in der Alters­grup­pe M14 präsentieren.