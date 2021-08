„96114 der Pod­cast“ aus Hirschaid

Die bei­den Markt­ge­mein­de­rä­te Andre­as Göl­ler (25 Jah­re, CSU) und Mar­tin Wün­sche (26 Jah­re, FDP) star­ten ein im Land­kreis Bam­berg ein­zig­ar­ti­ges Pro­jekt. Par­tei­über­grei­fend bie­ten sie den ersten kom­mu­nal­po­li­ti­schen Pod­cast in unse­rer Regi­on an. Die Fol­gen wer­den auf allen gän­gi­gen Platt­for­men unter „96114 der Pod­cast“ zu fin­den sein. Gestar­tet sind die bei­den Markt­ge­mein­de­rä­te bereits mit der ersten Fol­ge, wel­che inner­halb weni­ger Tage knapp über 80 Wie­der­ga­ben bereits hat­te. Wei­te­re Fol­gen wer­den immer Frei­tags in den näch­sten Wochen ver­öf­fent­licht. Neben dem Pod­cast betrei­ben die bei­den auch eine pas­sen­de Face­book­sei­te namens „96114 der Podcast.“

Alle Pod­casts:

https://​open​.spo​ti​fy​.com/​s​h​o​w​/​0​o​z​U​y​g​S​R​Q​J​w​n​a​x​i​k​B​l​d​o​q​4​?​s​i​=​X​B​r​3​3​B​B​r​R​q​a​b​5​8​X​E​5​6​Q​T​x​g​&​d​l​_​b​r​a​n​c​h=1