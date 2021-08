#Rat­haus­walk: Instagramer:innen erkun­den die Bau­stel­le mit der Kamera

Der näch­ste #forchheimshots21 Insta­walk steigt am 12. Sep­tem­ber 2021

Das Rat­haus ist eines der Wahr­zei­chen Forch­heims und prägt das Innen­stadt­bild wie kein ande­res Gebäu­de. Die Gene­ral­sa­nie­rung und Umge­stal­tung zum „Haus der Begeg­nung“ nimmt das Forch­heimshots Team zum Anlass für einen wei­te­ren krea­ti­ven Foto­spa­zier­gang. 20 Instagramer:innen bekom­men die Chan­ce, einen exklu­si­ven Blick hin­ter die Bau­stel­len­ku­lis­sen zu bekom­men – und ihre Ein­drücke mit Kame­ra oder Smart­pho­ne fest­zu­hal­ten! Gemein­sam mit Ele­na Bütt­ner vom Forch­hei­mer City Manage­ment konn­te die Idee vom #rat­haus­walk in die Tat umge­setzt werden.

20 freie Plät­ze – jetzt anmelden!

Um den Foto­spa­zier­gang best­mög­lich pla­nen zu kön­nen, ist eine Anmel­dung an info@​forchheimshots.​de mit Name, Tele­fon­num­mer erfor­der­lich. Die Plät­ze für den #rat­haus­walk sind auf 20 begrenzt, wobei die Teilnehmer:innen vor­ab in zwei Grup­pen à 10 Per­so­nen auf­ge­teilt wer­den, die zu unter­schied­li­chen Zei­ten (13 und 15 Uhr) star­ten. Die Ein­tei­lung der Grup­pen und alles wei­te­re Orga­ni­sa­to­ri­sche wird nach der Anmel­dung direkt vom Forch­heimshots Team mit den Teilnehmer:innen geklärt.

Als High­light bekom­men zwei von ihnen die Chan­ce, in Beglei­tung der Füh­rer mit auf das Gerüst am Rat­haus­turm zu kom­men. Wer die­ses Glück hat, ent­schei­det das Los! Um die abso­lu­te Sicher­heit aller Teilnehmer:innen zu gewähr­lei­sten, gibt es fol­gen­de Vor­aus­set­zun­gen für die Teil­nah­me am Instawalk:

Festes Schuh­werk

Unter­zeich­nung eines Haftungsausschlusses

Auf­tei­lung der Teilnehmer:innen auf zwei Bege­hun­gen à 10 Per­so­nen mit je 2 Füh­rern (Start um 13 und 15 Uhr)

Ein­hal­tung der zum Zeit­punkt des Walks gel­ten­den Coro­na Schutz- und Hygienemaßnahmen

Fotos für die Open-Air-Aus­stel­lung am Bauzaun

Die Fotos vom Walk dür­fen und sol­len wie immer mit den Hash­tags #rat­haus­walk und #forchheimshots21 auf Insta­gram gepo­stet wer­den. Mit dem Ein­ver­ständ­nis der Fotograf:innen sol­len eini­ge der ent­stan­de­nen Bil­der für die ab Okto­ber geplan­te Open-Air-Aus­stel­lung am Bau­zaun des Rat­hau­ses ver­wen­det wer­den. Das Forch­heimshots Team und die Stadt Forch­heim freu­en sich auf vie­le span­nen­de Blick­win­kel und Fotos der Rat­haus­sa­nie­rung. Updates zu den noch frei­en Plät­zen gibt es auf dem Insta­gram Kanal @forchheimshots.

Der #rat­haus­walk auf einen Blick

Ter­min: Sonn­tag, 12. Sep­tem­ber um 13 bzw. 15 Uhr (je nach Grup­pen­ein­tei­lung) bis ca. 17 Uhr

Wo: Rat­haus Forch­heim, Treff­punkt Rathausbrunnen

Hash­tags: #rat­haus­walk #forchheimshots21

Anmel­dung mit Name, Tele­fon­num­mern und favo­ri­sier­ter Start­zeit an: info@​forchheimshots.​de

FORCH­HEIMSHOTS