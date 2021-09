„Was die Jungs lei­sten, was sie lie­fern in den letz­ten Wochen, ist unfassbar“

Der FC Ein­tracht Bam­berg ist neu­er Tabel­len­füh­rer der Fuß­ball Bay­ern­li­ga Nord. Im Nach­hol­spiel gegen den TSV Groß­bar­dorf sieg­te der FCE am Diens­tag­abend (31. August) zu Hau­se mit 5:0 (2:0). Damit ist die Tabel­le begra­digt, denn alle Mann­schaf­ten der Liga haben jetzt neun Spie­le absol­viert. Zudem ende­te die Nega­tiv­se­rie der Bam­ber­ger gegen die Unter­fran­ken – in den letz­ten fünf Duel­len gegen die Grab­fel­der blieb der FCE sieg­los. Der Spiel­ver­lauf: Die Begeg­nung begann außer­or­dent­lich erfolg­reich für den FC Ein­tracht Bam­berg. Durch her­aus­ge­spiel­te Tore von Schmitt­sch­mitt (11.) und Tran­zis­ka (14.) lagen die Haus­her­ren nach einer Vier­tel­stun­de bereits mit 2:0 in Füh­rung. In der wei­te­ren Spiel­zeit bis zur Pau­se hat­ten die Dom­rei­ter die Begeg­nung gut im Griff. Aller­dings mach­ten die Groß­bar­dor­fer ihre Sache so schlecht nicht. Sie hat­ten eine gute Chan­ce, Bam­bergs Tor­hü­ter Grie­bel parier­te jedoch per Fuß­ab­wehr. Und den nach Schutz setz­ten die Gäste über das Tor der Haus­her­ren. Die Anfangs­vier­tel­stun­de der zwei­ten Halb­zeit gehör­te dann dem Gast. Der FCE hat­te sich aus dem Spiel zurück­ge­zo­gen, und die Unter­fran­ken waren dran am Anschluss­tor. Fal­len woll­te die­ser Tref­fer jedoch nicht. Der FCE nahm dann wie­der das Spiel in die Hand, zeigt alte Stär­ke und mach­te in die­ser Pha­se durch Hel­mer das Tor zum 3:0 (73.). Jetzt war vor 500 Zuschau­ern die Luft raus aus dem Spiel. Bam­berg hat­te wie­der alles unter Kon­trol­le und ließ noch zwei wei­te­re Tref­fer durch Reck (77.) und Koll­mer (82.) fol­gen. Am Ende war der Sieg für die Gast­ge­ber abso­lut ver­dient, wobei Groß­bar­dorf auf­grund der Höhe des Ergeb­nis­ses unter Wert geschla­gen wurde.

Trai­ner Juli­an Kol­beck: „Das Ergeb­nis täuscht ein biss­chen. Groß­bar­dorf hat das nicht so schlecht gemacht. Wir haben jeweils zu Beginn der Halb­zei­ten zehn Minu­ten gebraucht, um in das Spiel rein­zu­kom­men. Da war Groß­bar­dorf gefähr­lich und hat­te ein zwei Chan­cen, wo wir ein biss­chen Glück hat­ten, wo wir noch den letz­ten Schritt vor den Ball bekom­men haben oder unser Tor­hü­ter gut gehal­ten hat. Mit den Toren zum 1:0 und 2:0 haben wir dann die Spiel­kon­trol­le bekom­men, und mit dem 3:0 in der zwei­ten Halb­zeit war das Ding durch. Da war Groß­bar­dorf dann gebro­chen. Wir haben das dann sou­ve­rän her­un­ter­ge­spielt und haben das dann mit dem 4:0 und 5:0 dann am Ende auch gut gemacht. Aber noch­mal: Das Ergeb­nis fin­de ich nicht so klar, wie der Spiel­ver­lauf war. Trotz­dem ein gro­ßes Lob an die Mann­schaft. Was die Jungs lei­sten, was sie lie­fern in den letz­ten Wochen ist unfass­bar. Die hören nie auf, wie­der zu null gespielt, fünf Tore vor­ne gemacht. Bes­ser geht es nicht.“

Die Tore: 1:0 Schmitt­sch­mitt (11.), 2:0 Tran­zis­ka (14.), 3:0 Hel­mer (73.), 4:0 Reck (77.), 5:0 Koll­mer (82.)

Zuschau­er: 500

Der FCE spiel­te mit: Grie­bel – Hack (ab 59. Hel­mer), Ljev­sic, Popp, Kol­mer, Linz (ab 67. Schmitt), Kau­be (ab 78. Els­ha­ni), Kett­ler, Reisch­mann (ab 46. Reck), Schmitt­sch­mitt (ab 75. Lang), Tranziska

Die näch­sten Spie­le: Zum Abschluss der eng­li­schen Woche erwar­tet der FC Ein­tracht Bam­berg am kom­men­den Sams­tag, 4. Sep­tem­ber, den ATSV Erlan­gen. Wei­ter geht es dann am 12. Sep­tem­ber bei der DJK Ammer­thal, am 18. Sep­tem­ber zu Hau­se gegen den SV Vat­an Spor Aschaf­fen­burg und am 25. Sep­tem­ber bei der DJK Vil­z­ing. Kar­ten für die Heim­spie­le gibt es im Vor­ver­kauf unter ande­rem beim bvd Kar­ten­ser­vice Bam­berg (Lan­ge Stra­ße 39/41), am Kar­ten­ki­osk Bam­berg an der Bro­se Are­na (Forch­hei­mer Stra­ße), bei Lot­to Hüm­mer Hall­stadt (Emil-Kem­mer-Stra­ße 19), im Rei­se­bü­ro Ebern (Rit­ter-von-Schmitt-Stra­ße 8 ), in Annett´s Rei­se­bü­ro Hirschaid (Kirch­platz 5) oder im Online­shop des FC Ein­tracht Bam­berg unter www​.fce2010​.de.

Zu guter Letzt: Pas­send zum Sprung des FCE an die Tabel­len­spit­ze gibt es einen Blick in die Geschich­te. In der Bay­ern­li­ga­sai­son 1983/1984 kam es am sech­sten Spiel­tag zu einem Spit­zen­spiel. Fast auf den Tag genau vor 38 Jah­ren, am Abend des 30. August 1983, tra­fen die SpVgg Fürth und der 1. FC Bam­berg – Vor­gän­ger­ver­ein des FC Ein­tracht Bam­berg – im Für­ther Ron­hof auf­ein­an­der. Bei­de Mann­schaf­ten stan­den mit fünf Sie­gen aus fünf Spie­len an der Tabel­len­spit­ze und lie­fer­ten sich vor 15.000 Zuschau­ern, dar­un­ter etwa 4.000 aus Bam­berg, ein span­nen­des Spiel. Hel­mut Wolfschmidt brach­te die Bam­ber­ger in Füh­rung, Fürth glich aus. Kurz vor Schluss traf Horst Schlerf für das Klee­blatt und sicher­te der SpVgg den 2:1 Sieg. Für sport­li­che Freu­de in die­ser Sai­son sorg­te der damals 19-jäh­ri­ge Frank Nit­sche, der am Ende der Spiel­zeit den 1. FC Bam­berg ver­ließ und zum FC Bay­ern Mün­chen wech­sel­te und von dort spä­ter an den 1. FC Nürn­berg aus­ge­lie­hen wur­de. Heu­te gehört Frank Nit­sche der Abtei­lungs­lei­tung des FC Ein­tracht Bam­berg an – und war am Diens­tag­abend Zeu­ge des Sie­ges gegen Großbardorf.