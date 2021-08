Doub­lehea­der mit Publikum

Bro­se Bam­berg emp­fängt zu zwei öffent­li­chen Test­spie­len die Bun­des­li­ga­kon­kur­ren­ten der Tele­kom Bas­kets Bonn (1.9.) und der HAKRO Mer­lins Crails­heim (2.9.). Los geht es an bei­den Tagen um 19 Uhr. Tickets für bei­de Par­tien gibt es unter bro​sebam​berg​.de.

327 Tage ist es her, dass zuletzt ein Bas­ket­ball­spiel in der BRO­SE ARE­NA vor Zuschau­ern statt­fand. Am 10. Okto­ber 2020 ver­lor Bro­se Bam­berg in der Vor­be­rei­tung auf die letz­te Spiel­zeit gegen Filou Ost­ende. Nun also, knapp ein Jahr spä­ter, ist es end­lich wie­der soweit: das neu­for­mier­te Team von Johan Roi­jak­kers spielt erst­mals vor den eige­nen Fans. Die Geg­ner sind dabei zwei Bun­des­li­ga-Top­teams. Die Tele­kom Bas­kets Bonn kom­men mit Tuo­mas Iisa­lo als neu­em Chef­trai­ner und vie­len neu­en, aber zum Teil bekann­ten Gesich­tern in die Are­na – allen vor­an mit dem Ex-Bam­ber­ger Kar­sten Tad­da. Gegen die HAKRO Mer­lins Crails­heim hat Bro­se noch eine Rech­nung offen. Im zwei­ten Test­spiel auf die anste­hen­de Sai­son gab es vor knapp andert­halb Wochen eine 83:94-Niederlage. Zeit also für eine Revanche.

Für Bro­se selbst sind die bei­den Par­tien ein wei­te­rer wich­ti­ger Bau­stein in der Vor­be­rei­tung auf die Mit­te Sep­tem­ber statt­fin­den­de Qua­li­fi­ka­ti­on für die Bas­ket­ball Cham­pions League. Zuletzt gab es einen 78:65-Erfolg bei ERA Nym­burk. Dabei zeig­te sich das Team von Johan Roi­jak­kers vor allem in der Defen­si­ve deut­lich ver­bes­sert, ließ etwa im drit­ten Vier­tel nur acht tsche­chi­sche Punk­te zu. Dar­an gilt es nun gegen Bonn und Crails­heim anzu­knüp­fen. Zudem wer­den Chris Seng­fel­der und Co. wei­ter­hin neue Offen­siv­sy­ste­me testen, um für die Geg­ner unbe­re­chen­bar zu blei­ben. Lag in den ersten bei­den Test­spie­len der Fokus noch ver­mehrt auf dem Drei­er­wurf, fand in den Par­tien in Nym­burk der Ball vor allem immer wie­der den Weg in die Zone.

Eli­as Bag­get­te: „Zunächst ist es sen­sa­tio­nell, end­lich wie­der vor unse­ren Fans spie­len zu dür­fen. Ich habe gehört, es gibt noch ein paar Kar­ten. Daher kann ich jedem nur emp­feh­len: kauft sie euch, kommt in die Hal­le und unter­stützt uns. Wir freu­en uns unglaub­lich auf euch! Sport­lich sind wir aktu­ell noch im Fin­dungs­pro­zess. Das ist ganz nor­mal im momen­ta­nen Sta­di­um der Vor­be­rei­tung. Aber wir sind auf einem guten Weg. Ich den­ke, das zwei­te Spiel in Nym­burk hat gezeigt, wo der Weg hin­ge­hen soll. Jetzt gilt es in den kom­men­den Wochen wei­ter an uns zu arbei­ten, damit wir Mit­te Sep­tem­ber unser erstes gro­ßes Ziel errei­chen können.“

Die aktu­el­len Hygie­ne­maß­nah­men für die BRO­SE ARE­NA geben unter ande­rem vor, dass Fans einen 3G-Nach­weis erbrin­gen müs­sen, sie also ent­we­der voll­stän­dig geimpft, von einer Infek­ti­on gene­sen oder inner­halb von 24 Stun­den vor dem Spiel zer­ti­fi­ziert gete­stet wor­den sind. Alle Hin­wei­se gibt es zusam­men­ge­fasst und lau­fend aktua­li­siert auf der Ticket­sei­te unter bro​sebam​berg​.de