Der Ver­ein „Ker­was­bur­schen Bucken­ho­fen e.V.“ teilt mit, dass es auch in die­sem Jahr bedingt durch Coro­na und der damit ein­her­ge­hen­den Ein­schrän­kun­gen lei­der nicht mög­lich ist eine Ker­wa im übli­chen Umfang zu orga­ni­sie­ren und durch­zu­füh­ren. Auch der im ver­gan­ge­nen Jahr durch­ge­führ­te Bier­gar­ten muss in die­sem Jahr auf­grund der unsi­che­ren Wet­ter­la­ge und der durch die Coro­na-Ein­schrän­kun­gen nicht gewähr­lei­ste­ten Ren­ta­bi­li­tät entfallen.

„Wir hof­fen im kom­men­den Jahr wie­der für alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger eine nor­ma­le und für Bucken­ho­fen übli­che Ker­wa orga­ni­sie­ren zu kön­nen bzw. zu dür­fen. Wir dür­fen bereits heu­te zu dem hof­fent­lich im kom­men­den Jahr statt­fin­den­den Event ein­la­den. Gleich­zei­tig bit­ten wir um Ver­ständ­nis das in die­sem Jahr lei­der kein Fest­be­trieb statt­fin­den kann.“

Um den­noch ein wenig Ker­wa nach Bucken­ho­fen zu brin­gen, wird in der Zeit vom 10.09. – 12.09.2021 der Schau­stel­ler­be­trieb Buch mit sei­nem Süß­wa­ren­stand neben dem Feu­er­wehr­ge­rä­te­haus Bucken­ho­fen ste­hen. Eben­so wird am Sonn­tag, den 12.09.2021 der all­jähr­li­che Ker­was-Got­tes­dienst in der Kir­che St. Josef Bucken­ho­fen stattfinden.

Wir wün­schen wei­ter­hin eine Gute Zeit und freu­en uns auf die Ker­wa 2022!

Ker­was­bur­schen Bucken­ho­fen e.V.

Ste­phan Schnei­der, 1. Vorsitzender