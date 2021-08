Am Samstag/​Sonntag, 4./5. Sep­tem­ber, fin­den die „Mobi­li­täts­ta­ge“ in den Fuß­gän­ger­zo­nen Maxi­mi­li­an­stra­ße, Stern­platz und Opern­stra­ße sowie am Pra­ger Platz statt. Dazu wird die Fuß­gän­ger­zo­ne zwi­schen Hohen­zol­lern­ring und Stern­platz bezie­hungs­wei­se Opern­stra­ße ab Sams­tag, um 10 Uhr, bis Sonn­tag, um cir­ca 19 Uhr, für jeg­li­chen Ver­kehr gesperrt. Wäh­rend der Sper­rung ist kein Lie­fer­ver­kehr mög­lich. Die­ser muss aus­schließ­lich über die Lade­zo­nen am Ran­de der Fuß­gän­ger­zo­nen abge­wickelt wer­den. Rad­ver­kehr ist im gesam­ten Fest­ge­län­de nicht erlaubt. Der Taxi­stand in der Lud­wig­stra­ße wird auf­ge­ho­ben, der Taxi­stand in der Schul­stra­ße bleibt bestehen. Eine Durch­fahrt von Lie­fer­ver­kehr oder Taxis durch die Zen­tra­le Omni­bus­hal­te­stel­le (ZOH) ist verboten.

Wei­ter­hin kommt es ab Fahr­dienst­be­ginn am Sams­tag bis Fahr­dien­sten­de am Sonn­tag zu Ein­schrän­kun­gen im Lini­en­ver­kehr der Stadt­bus­se. Statt der Hal­te­stel­len „Opern­haus“, „Stern­platz“, „Stadt­kir­che“ und „Stadt­hal­le“ wer­den von der Linie 314 die Hal­te­stel­len „Hohen­zol­lern­ring“ und „Wit­tels­ba­cher­ring“ bedient. Auf den Lini­en 306, 310 und 315 ent­fal­len die stadt­ein­wärts gele­ge­nen Hal­te­stel­len „Stadt­kir­che“ und „Stern­platz“. Ab Mon­tag, 6. Sep­tem­ber, läuft dann der Bus­be­trieb wie gewohnt.