Stadt­rat Ste­phan Schlags, Diplom-Desi­gner, Gra­fik-Desi­gner, fei­ert am Mon­tag, 6. Sep­tem­ber, sei­nen 60. Geburts­tag. Der Jubi­lar gehört dem Stadt­rat seit Mai 2014 an und ist Mit­glie­der der Stadt­rats­frak­ti­on Bünd­nis 90/​Die Grü­nen und Unab­hän­gi­gen. Schlags ist Mit­glied im Bau‑, Kon­zes­si­ons­ver­ga­be- und Kul­tur­aus­schuss. Er gehört den Kom­mis­sio­nen für die Städ­te­part­ner­schaft mit Anne­cy und für die Kul­tur­part­ner­schaft mit dem Bur­gen­land sowie der Kom­mis­si­on für Abfall­wirt­schaft an. Außer­dem ist er Auf­sichts­rat der Kli­ni­kum Bay­reuth GmbH, Mit­glied der Ver­bands­ver­samm­lung des Kran­ken­haus­zweck­ver­bands Bay­reuth sowie der Dele­gier­ten­ver­samm­lung der Deut­schen Sek­ti­on des Rates der Gemein­den und Regio­nen Euro­pas. Die Schwer­punk­te sei­ner Stadt­rats­tä­tig­keit sind Kul­tur, Wirt­schaft, Stadt­mar­ke­ting, trans­pa­ren­te Ver­wal­tung und Leben in der Innenstadt.