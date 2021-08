Kulm­bach, 29.08.2021 (Stand 12.00): Am Sonn­tag wur­den zwei wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 24 in die letz­ten sie­ben Tage. Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 33,54.

Bedau­er­li­cher­wei­se ist auch die Zahl der im Zusam­men­hang mit einer Coro­na­vi­rus-Infek­ti­on ste­hen­den Todes­fäl­le um einen wei­te­ren auf 118 angestiegen.

Am Sams­tag, den 28.08.2021, wur­den kei­ne wei­te­ren Coro­na­vi­rus-Fäl­le bestä­tigt. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert lag dem­entspre­chend bei 34,93. Damit wur­de der seit dem 23. August 2021 in Bay­ern gel­ten­de Schwel­len­wert einer 7‑Ta­ge-Inzi­denz von 35 nicht an drei auf­ein­an­der fol­gen­den Tagen über­schrit­ten. Es tre­ten somit aktu­ell kei­ne strin­gen­te­ren Rege­lun­gen zur Ein­däm­mung des Infek­ti­ons­ge­sche­hens im Land­kreis Kulm­bach in Kraft.

Aktu­el­le Corona-Fälle 30 Fäl­le der letz­ten 7 Tage 24 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert 33,54 sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | intensiv) 5 (1 | 0) in Qua­ran­tä­ne 94 Coro­na-Fäl­le insgesamt 4.137 (+ 2) Gene­se­ne 3.989 (+ 4) Ver­stor­be­ne 118 (+ 1)

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.