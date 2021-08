Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg vom 28.08.2021

Coburg. Am Don­ners­tag, den 26.08.2021, im Zeit­raum von 12:45 Uhr bis 13:30 Uhr, park­te eine 51-Jäh­ri­ge Dame aus dem Land­kreis Coburg ihren Pkw der Mar­ke Sko­da auf einem Super­markt­park­platz in der Nior­ter Stra­ße 3, Coburg. Als sie sich nach dem Ein­kau­fen wie­der nach Hau­se begab und dort ihre Waren aus dem Kof­fer­raum aus­lud, muss­te sie fri­sche Unfall­schä­den an ihrer Heck­stoß­stan­ge fest­stel­len. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Die Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg sucht Zeu­gen, die einen Ver­kehrs­un­fall am Nach­mit­tag des 26.08.2021 auf dem Super­markt­park­platz bemerkt haben. Hin­wei­se wer­den unter der Tele­fon­num­mer 09561/6450 entgegengenommen.

Coburg. Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg wur­den am Frei­tag, den 27.08.2021, gegen 20:25 Uhr, zu einem Ver­kehrs­un­fall an die Anger­kreu­zung nach Coburg geru­fen. Eine Peu­geot-Fah­re­rin befuhr kurz zuvor die Goe­the­stra­ße und woll­te nach links in die Schüt­zen­stra­ße ein­bie­gen. Hier­bei über­sah sie aus unge­klär­ter Ursa­che einen ent­ge­gen­kom­men­den Toyo­ta-Fah­rer, der die Bam­ber­ger Stra­ße in Rich­tung Goe­the­stra­ße gera­de­aus fuhr. Folg­lich kam es zum Zusam­men­stoß der bei­den Pkws im Kreu­zungs­be­reich. Durch den Auf­prall erlitt der Bei­fah­rer der Peu­geot-Fah­re­rin leich­te Ver­let­zun­gen, die ande­ren Insas­sen blie­ben unver­letzt. Bei­de Fahr­zeu­ge waren nicht mehr fahr­be­reit und muss­ten abge­schleppt wer­den. Der Sach­scha­den beläuft sich auf ins­ge­samt 15.000 Euro. Wäh­rend der Ver­kehrs­un­fall­auf­nah­me stell­ten die ein­ge­setz­ten Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg schnell fest, dass der Toyo­ta-Fah­rer, der nach jet­zi­gem Stand nicht unfall­ur­säch­lich han­del­te, alko­ho­li­siert war. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert 1,16 Pro­mil­le. Die Fol­ge war eine Blut­ent­nah­me und eine Anzei­ge wegen Trun­ken­heit im Ver­kehr. Zudem stell­ten die Beam­ten sei­nen Füh­rer­schein sicher. Die Toyo­ta-Fah­re­rin war nicht alkoholisiert.

Coburg. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen schlug eine 17-Jäh­ri­ge aus Neu­stadt bei Coburg mut­wil­lig die Schei­be eines Über­fall­alarm­mel­ders in einem Park­haus in der Hin­den­burg­stra­ße ein, obwohl kein Not­fall vor­lag. Als Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg im Park­haus ein­tra­fen muss­ten die­se zudem noch fest­stel­len, dass die jun­ge Frau ein Kenn­zei­chen­schild von einem dort gepark­ten Pkw abge­ris­sen hat. Der Grund für das Ver­hal­ten der 17-Jäh­ri­gen wird wohl unter ande­rem ihre Alko­ho­li­sie­rung gewe­sen sein. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab 1,5 Pro­mil­le. Des­halb ver­brach­te sie die Nacht im Kli­ni­kum Coburg. Die 17-Jäh­ri­ge muss nun mit meh­re­ren Anzei­gen nach dem Straf­ge­setz­buch rechnen.

Coburg. Am spä­ten Frei­tag­abend (27.08.2021), gegen 23:30 Uhr, kam es zu einem Poli­zei­ein­satz am Schloß­platz in Coburg. Bis­lang unbe­kann­te Jugend­li­che haben dort eine Warn­ba­ke und eine Sperr­ba­ke aus der Boden­hal­te­rung genom­men und her­um­ge­wor­fen. Die­se gin­gen dadurch zu Bruch, wes­halb ein Sach­scha­den in Höhe von ca. 50 Euro ent­stand. Im Anschluss ent­fern­ten sich die Jugend­li­chen in unbe­kann­te Rich­tung. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Anga­ben machen kön­nen, wer­den gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/6450 in Ver­bin­dung zu setzen.

Pres­se­be­richt der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg vom 28.08.2021

Coburg/​B4. Am 27.08.2021 gegen 14 Uhr ereig­ne­te sich in Coburg auf der Auf­fahrt zur B4 in Fahrt­rich­tung Süden ein Ver­kehrs­un­fall. Eine jun­ge Ver­kehrs­teil­neh­me­rin fuhr von der Lau­te­rer Höhe kom­mend mit ihrem PKW auf die B4 in Rich­tung Süden auf. Hier wur­de sie nach eige­nen Anga­ben von einem wei­ßen BMW bedrängt und kol­li­dier­te schließ­lich mit der rech­ten Außen­schutz­plan­ke. Hier­bei ent­stand ein Sach­scha­den in Höhe von 5000€. Der BMW Fah­rer ent­fern­te sich anschlie­ßend vom Unfall­ort. Zeu­gen des Vor­falls wer­den gebe­ten sich bei der Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Coburg unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 zu melden.

Bad Staffelstein/​A73. Am 27.08.2021 gegen 16 Uhr wur­de der Ein­satz­zen­tra­le Ober­fran­ken ein schwar­zer BMW gemel­det, wel­cher auf der A73 in Fahrt­rich­tung Suhl meh­re­re Ver­kehrs­teil­neh­mer über eine Strecke von min­de­stens 50km genö­tigt haben soll. Der BMW Fah­rer fuhr zunächst auf­fäl­lig lang­sam auf dem lin­ken Fahr­strei­fen und beschleu­nig­te immer wie­der. Nach meh­re­ren Kilo­me­tern woll­ten ihn meh­re­re Ver­kehrs­teil­neh­mer rechts über­ho­len. Auch hier beschleu­nig­te der BMW, um ein Über­ho­len zu ver­hin­dern. Bei Bad Staf­fel­stein soll der Fah­rer grund­los stark gebremst haben, wobei der Mit­tei­ler fast auf­fuhr und einen Unfall gera­de noch ver­hin­dern konn­te. Die Ver­kehrs­po­li­zei Coburg sucht Zeu­gen und Geschä­dig­te und bit­tet die­se, sich unter der Tele­fon­num­mer 09561/645–0 zu melden.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof vom 28.08.2021

Hof. Am frü­hen Frei­tag­abend führ­ten Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on eine Kon­trol­le eines tsche­chi­schen Audis in der Alsen­ber­ger Stra­ße durch. Das Fahr­zeug war mit drei tsche­chi­schen Staats­an­ge­hö­ri­gen besetzt. Im Zuge der Kon­trol­le konn­te zunächst fest­ge­stellt wer­den, dass sich der 40 jäh­ri­ge Fah­rer ein­deu­tig unter dem Ein­fluss von Betäu­bungs­mit­teln befand. Ein durch­ge­führ­ter Urin­test reagier­te posi­tiv auf meh­re­re Stoff­ar­ten, sodass der Fah­rer nach Vor­halt sogar den Kon­sum von Cry­s­tal ein­räum­te. Somit wur­de ihm im Anschluss an die Kon­trol­le die Wei­ter­fahrt unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum durch­ge­führt. Ihn erwar­tet ein emp­find­li­ches Buß­geld sowie ein Fahr­ver­bot. Bei der Über­prü­fung der Per­so­na­li­en des Bei­fah­rers, eines 33 Jäh­ri­gen wur­de fest­ge­stellt, dass für die­sen ein Haft­be­fehl offen ist. Da er die Geld­stra­ße nicht bezah­len konn­te, wur­de er in die JVA Hof ein­ge­lie­fert. Zuvor wur­den bei der Durch­su­chung eine gerin­ge Men­ge Cry­s­tal und Mari­hua­na auf­ge­fun­den. Aus die­sem Grund ergeht zusätz­lich Anzei­ge wegen eines Ver­ge­hens gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Hof. In der Nacht von Frei­tag auf Sams­tag gegen 02 Uhr konn­ten durch Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Hof im Bereich der Alt­stadt ein ver­bo­ge­nes Kenn­zei­chen und die zuge­hö­ri­ge Hal­te­rung auf­ge­fun­den wer­den. Bei der wei­te­ren Über­prü­fung des Nah­be­rei­ches konn­ten wei­te­re Spu­ren von Van­da­lis­mus, wie Beschä­di­gun­gen an Blu­men­kü­beln und Obst­ki­sten sowie der Dieb­stahl eines Kenn­zei­chens fest­ge­stellt wer­den. Auf­grund eines Augen­zeu­gens konn­ten die bei­den Täter, ein 16 und 17 jäh­ri­ger Hofer ermit­telt wer­den. Die­se konn­ten kur­ze Zeit spä­ter an ihrer Wohn­adres­se ange­trof­fen wer­den. Ein Alko­hol­test ergab, dass bei­de deut­lich alko­ho­li­siert waren. Bei­de ver­ur­sach­ten einen Sach­scha­den von geschätz­ten 1200 Euro und erhal­ten eine Anzei­ge wegen den Sach­be­schä­di­gun­gen und dem Dieb­stahl eines Kennzeichens.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach vom 28.08.2021

Küps/​Thei­sen­ort. Am Frei­tag­abend wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Kro­nach ein unfall­be­schä­dig­tes Fahr­zeug in Thei­sen­ort, am Stra­ßen­rand der St2200 in Fahrt­rich­tung Coburg gemel­det. Als die Beam­ten ein­tra­fen, war zwar das Fahr­zeug bereits davon gefah­ren, jedoch konn­te ein Kenn­zei­chen an der Unfall­stel­le auf­ge­fun­den wer­den. Es wur­de durch den bis dato unbe­kann­ten Fah­rer ein Jäger­zaun beschä­digt. Durch eine anschlie­ßen­de Fahn­dung konn­te der Pkw im Land­kreis Coburg kon­trol­liert und auch schnell der Grund der Unfall­flucht her­aus­ge­fun­den wer­den: Ein Atem­al­ko­hol­test bei dem 55-jäh­ri­gen VW-Fah­rer aus dem Land­kreis Kro­nach ergab einen Wert von 2,2 Pro­mil­le. Es ent­stand ins­ge­samt Sach­scha­den in Höhe von cir­ca 2500 Euro. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren, unter ande­rem wegen des Uner­laub­ten Ent­fer­nens vom Unfall­ort und der Gefähr­dung des Straßenverkehrs.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels vom 28.08.2021

Alten­kunst­adt. In einem nicht näher ein­grenz­ba­ren Zeit­raum beschmier­ten Unbe­kann­te in der Lang­hei­mer Stra­ße meh­re­re Wahl­pla­ka­te sowie ein Brücken­ge­län­der mit sil­ber­ner Far­be. An den Pla­ka­ten und dem Brücken­ge­län­der ent­stand dabei ein Sach­scha­den von 500,- Euro. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zu den „Schmier­fin­ken“ geben kön­nen, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr: 09571/95200 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.