Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Stadt vom 28.08.2021

BAM­BERG. In der Nacht von Don­ners­tag auf Frei­tag wur­de im Sand­ge­biet von einem Motor­rad eine Gepäck­rol­le ent­wen­det. In die­ser befan­den sich Cam­ping­ar­ti­kel im Wert von über 600 Euro. Wer kann sach­dien­li­che Anga­ben machen? (Tel. 0951/9129210)

BAM­BERG. Am Don­ners­tag zwi­schen 21.45 Uhr und 24.00 Uhr wur­de in der Egel­see­stra­ße 85 die Haus­tü­re mit einem roten Schrift­zug beschmiert. Es ent­stand Scha­den in Höhe von 100 Euro. Hin­wei­se wer­den unter der Nr. 0951/9129210 von ihrer Poli­zei in Bam­berg erbeten.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land vom 28.08.2021

BUR­GE­BRACH. Wegen Sach­be­schä­di­gung an einem Kraft­fahr­zeug ermit­telt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land zu einem Vor­fall, der sich in der Nacht vom Don­ners­tag zum Frei­tag ereig­ne­te. Hier wur­de an einem in der Lager­haus­stra­ße gepark­ter BMW die Fah­rer­tü­re mit gold­far­be­nem Lack besprüht. Der ange­rich­te­te Scha­den wird auf ca. 500 Euro geschätzt, Hin­wei­se auf den oder die Täter wer­den unter Tel.-Nr. 0951/9129–310 ent­ge­gen genommen.

HALL­STADT. Einen Sach­scha­den in Höhe von ca. 1.000 Euro hin­ter­ließ ein bis­her unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer an einem im Park­haus des Mar­ket-Ein­kaufs­zen­trums in der Miche­lin­stra­ße gepark­ten VW-Tou­ran. Die Geschä­dig­te hat­te am Don­ners­tag gegen 11.00 Uhr ihren Pkw dort abge­stellt. Als sie nach ca. 1 Stun­de vom Ein­kau­fen zurück­kam, muss­te sie fest­stel­len, dass ihr Fahr­zeug an der Fah­rer­tü­re beschä­digt war. Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter Tel.-Nr. 0951/9129–310 entgegegen.

HIRSCHAID. Eine wei­te­re Unfall­flucht wur­de der Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land am Don­ners­tag­nach­mit­tag gemel­det. Der Geschä­dig­te war hier­bei mit sei­nem wei­ßen VW-Tigu­an an meh­re­ren Anlauf­stel­len in der Aus­übung sei­ner Tätig­keit als Pfle­ge­dienst im Orts­be­reich von Hirschaid unter­wegs. Im Lau­fe des Vor­mit­tags war hier­bei sein benutz­ter Fir­men-Pkw im lin­ken Front­be­reich erheb­lich beschä­digt wor­den. Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher wer­den auch hier unter Tel.-Nr. 0951/9129–310 ent­ge­gen genommen.

BUR­GE­BRACH. Um Hin­wei­se auf den Unfall­ver­ur­sa­cher wird zu einer Unfall­flucht gebe­ten, die sich im Lau­fe des Frei­tags ereig­ne­te. Die Geschä­dig­te hat­te ihren schwar­zen Seat-Ibi­za im Bereich der Orts­stra­ße Am Sport­platz geparkt. Als sie gegen 14.45 Uhr weg­fah­ren woll­te, muss­te sie die Beschä­di­gung an der Bei­fah­rer­tü­re fest­stel­le. Die Repa­ra­tur­ko­sten wer­den auf ca. 500 Euro geschätzt.

RECKEN­DORF. Noch rela­tiv glimpf­lich ver­lief ein Ver­kehrs­un­fall, der sich am Frei­tag­vor­mit­tag in der Bahn­hof­stra­ße ereig­ne­te. Hier woll­te ein 57jähriger Hand­wer­ker mit sei­nem Klein­trans­por­ter mit Anhän­ger den unbe­schrank­ten Bahn­über­gang pas­sie­ren, hat­te hier­bei jedoch einen aus sei­ner Sicht von links kom­men­den Zug über­se­hen. Es kam zum Streif­vor­gang, wobei der Klein­trans­por­ter im Front­be­reich erheb­lich beschä­digt wur­de. Am Schie­nen­fahr­zeug selbst ent­stan­den Kratz­spu­ren am Stoß­fän­ger und an der Längs­sei­te. Der Gesamtsach­scha­den wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt, ver­letzt wur­de glück­li­cher­wei­se nie­mand. Die ört­li­che Feu­er­wehr war mit im Einsatz.

SCHEß­LITZ. Einen Eigen­scha­den in Höhe von ca. 30.000 Euro ver­ur­sach­te ein 19jähriger Auto­fah­rer, der am Frei­tag­abend im Bereich der Staats­stra­ße 2190 unter­wegs war. Er war auf Grund nicht ange­pass­ter Geschwin­dig­keit von der Stra­ße abge­kom­men und im angren­zen­den Stra­ßen­gra­ben gelan­det. Bei der Unfall­auf­nah­me stell­te sich her­aus, dass der Unfall­ver­ur­sa­cher nicht im Besitz einer Fahr­erlaub­nis ist und den fami­li­en­ei­ge­nen Por­sche wohl ohne Ein­ver­ständ­nis der Eltern benutzt hat­te. Das Fahr­zeug muss­te von einem Abschlepp­dienst gebor­gen wer­den, der Unfall­ver­ur­sa­cher blieb glück­li­cher­wei­se unverletzt.

HIRSCHAID. Ein Buß­geld in Höhe von 500 Euro und ein ein­mo­na­ti­ges Fahr­ver­bot erwar­ten einen 46jährigen Toyo­ta-Fah­rer, der in der Frei­tag­nacht in der Nürn­ber­ger Stra­ße einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen wor­den war. Bei der Über­prü­fung wur­de von der Strei­fen­be­sat­zung Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt, ein durch­ge­führ­ter Alko­test ergab 1,02 Promille.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt vom 28.08.2021

Fehl­an­zei­ge.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Land vom 28.08.2021

Fehl­an­zei­ge.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim vom 28.08.2021

HAU­SEN. LKR. FORCH­HEIM. Etwa 50,– EUR Sach­scha­den rich­te­te ein bis­lang Unbe­kann­ter in der Hosche­t­sied­lung an. Dort wur­de am Frei­tag­mit­tag, gegen 12.30 Uhr die Glas­schei­be eines Gewächs­hau­ses offen­sicht­lich mit einem Stein beschä­digt. Hin­wei­se an die Poli­zei unter 09191/70900.

FORCH­HEIM. In der Zeit von Don­ners­tag, 22.30 Uhr, bis Frei­tag, 17.15 Uhr, wur­de in der Schlacht­hof­stra­ße ein grau­er Mer­ce­des ver­kratzt. Der ange­rich­te­te Sach­scha­den beträgt etwa 5.000,– EUR. Zeu­gen die im oben genann­ten Zeit­raum ver­däch­ti­ge Wahr­neh­mun­gen gemacht haben, wer­den gebe­ten, sich unter 09191/70900 bei der Poli­zei zu melden.

FORCH­HEIM. Sach­scha­den in noch unbe­kann­ter Höhe rich­te­ten offen­sicht­lich meh­re­re Täter am frü­hen Sams­tag­mor­gen gegen 04.45 Uhr in der Büg­stra­ße an. Dort wur­den bei meh­re­ren gepark­ten Pkw die Außen­spie­gel mut­wil­lig beschä­digt. Zeu­gen und wei­te­re Geschä­dig­te wer­den gebe­ten, sich unter 09191/70900 mit der Poli­zei in Ver­bin­dung zu setzen.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Eber­mann­stadt vom 28.08.2021

IGEN­S­DORF. Bereits am Sams­tag, 21.08.21 zwi­schen 11:00 Uhr und 12:00 Uhr, stieß ein unbe­kann­ter Fahr­zeug­füh­rer mit einem unbe­kann­ten Fahr­zeug gegen den auf dem EDE­KA-Park­platz in Igen­s­dorf gepark­ten wei­ßen, Pkw Audi A6 und ver­ur­sach­te einen Scha­den hin­ten rechts in Höhe von 750€. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Eber­mann­stadt unter 09194/7388–0 entgegen.

KIR­CHEH­REN­BACH. Im Tat­zeit­raum 18.08.21 bis 26.08.21 ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter von einem Grab am Fried­hof Kir­cheh­ren­bach eine bron­ze­ne Rose im Wert von 500€, wel­che im Grab­stein ein­ge­fasst war. Sach­dien­li­che Hin­wei­se nimmt die Poli­zei Eber­mann­stadt unter 09194/7388–0 entgegen.

Pres­se­be­richt der Poli­zei­in­spek­ti­on Kulm­bach vom 28.08.2021

KULM­BACH. Von Frei­tag auf Sams­tag war auf­grund der küh­len und nas­sen Wit­te­rung nur wenig Zulauf in der Obe­ren Stadt zu ver­zeich­nen. Zu Spit­zen­zei­ten zähl­ten die ein­ge­setz­ten Poli­zei­be­am­ten zir­ka 50 Per­so­nen auf den Geh­we­gen. Nach­dem die Gast­stät­ten bereits geschlos­sen hat­ten, kam es gegen 1.25 Uhr noch zu einer Kör­per­ver­let­zung. Hier­bei wur­de die Strei­fe von einem 19-jäh­ri­gen Kulm­ba­cher ange­hal­ten, der mit einem ihm bekann­ten 32-jäh­ri­gen Kulm­ba­cher vor einer Gast­stät­te in Streit kam und von ihm ins Gesicht geschla­gen wur­de. Der jun­ge Mann erlitt leich­te Ver­let­zun­gen, die Poli­zei Kulm­bach ermit­telt nun wegen des Ver­dachts der Kör­per­ver­let­zung gegen den Schläger.