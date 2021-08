Die Stadt Bay­reuth hat am Sams­tag, 28. August, an drei auf­ein­an­der­fol­gen­den Tagen den 7‑Ta­ge-Inzi­denz­wert von 35 Coro­na-Neu­in­fek­tio­nen pro 100.000 Ein­woh­ner über­schrit­ten. Ab Mon­tag, 30. August, gilt daher die soge­nann­te 3G-Regel.

Für die Teil­nah­me an öffent­li­chen und pri­va­ten Ver­an­stal­tun­gen in geschlos­se­nen Räu­men ist dann ein aktu­el­ler nega­ti­ver Coro­na-Test erfor­der­lich. Dies kann ein höch­stens 24 Stun­den alter POC-Schnell­test, ein eben­falls höch­stens 24 Stun­den alter, unter Auf­sicht vor­ge­nom­me­ner Selbst­test oder ein höch­stens 48 Stun­den alter PCR-Test sein. Die 3G-Regel gilt auch für den Besuch von Kran­ken­häu­sern sowie Ein­rich­tun­gen der Vor­sor­ge und Reha­bi­li­ta­ti­on, für Sport in geschlos­se­nen Räu­men und für den Besuch von Sport­ver­an­stal­tun­gen in geschlos­se­nen Räu­men. Besucher/​innen von Frei­zeit­parks, Indoor-Spiel­plät­zen und ver­gleich­ba­ren orts­fe­sten Frei­zeit­ein­rich­tun­gen, Bade­an­stal­ten, Hotel­schwimm­bä­dern, Ther­men, Well­ness­zen­tren, Sau­nen sowie Spiel­hal­len, Spiel­ban­ken und Wett­an­nah­me­stel­len müs­sen eben­falls für Ange­bo­te in geschlos­se­nen Räu­men einen nega­ti­ven Test­nach­weis vorlegen.

Die Test­pflicht gilt fer­ner für die Inan­spruch­nah­me von kör­per­na­hen Dienst­lei­stun­gen sowie für Gäste gastro­no­mi­scher Ange­bo­te in geschlos­se­nen Räu­men. Gäste von Hotels, Beher­ber­gungs­be­trie­ben, Schul­land­hei­men, Jugend­her­ber­gen, Cam­ping­plät­zen und allen son­sti­gen gewerb­li­chen oder ent­gelt­li­chen Unter­künf­ten brau­chen bei der Ankunft und zusätz­lich für jede wei­te­ren 72 Stun­den einen nega­ti­ven Test­nach­weis. Die Test­pflicht gilt fer­ner für Teilnehmer/​innen von Prä­senz­ver­an­stal­tun­gen an den Hoch­schu­len, für Besucher/​innen von Tagun­gen, Kon­gres­sen und ver­gleich­ba­ren Ver­an­stal­tun­gen sowie von kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen in Thea­tern, Opern, Kon­zert­häu­sern, Büh­nen, Kinos und sonst dafür geeig­ne­ten Ört­lich­kei­ten in geschlos­se­nen Räumen.

Voll­stän­dig geimpf­te und gene­se­ne Per­so­nen, Kin­der bis zum 6. Geburts­tag sowie Schüler/​innen, die im Rah­men des Schul­be­suchs regel­mä­ßig gete­stet wer­den, sind von der Not­wen­dig­keit der Vor­la­ge eines Test­nach­wei­ses jeweils aus­ge­nom­men. Eine Über­sicht der in der Stadt Bay­reuth ver­füg­ba­ren Ein­rich­tun­gen für Coro­na-Tests steht im Inter­net unter www​.coro​na​vi​rus​.bay​reuth​.de zur Verfügung.