Am Frei­tag, 3. Sep­tem­ber, ab 17 Uhr, bie­tet die Stadt­bi­blio­thek in der Krea­tiv­werk­statt des RW21 eine Ein­füh­rung in das neue Lern­an­ge­bot der Fran­ken-Onlei­he an. Die digi­ta­le, schnel­le und beque­me Aus­leih­mög­lich­keit der Fran­ken-Onlei­he hat sich bereits für E‑Books und Hör­bü­cher eta­bliert. Neu dazu kom­men mit den Ange­bo­ten von „Lin­kedIn Lear­ning“ digi­ta­le Kur­se aus den Berei­chen Bild­be­ar­bei­tung und Foto­gra­fie, Infor­ma­tik und Soft­ware, Web­de­sign, Bil­dung, Busi­ness­soft­ware, Beruf­li­che Wei­ter­ent­wick­lung und Digi­tal Life­style sowie die Sprach­kur­se von Lin­guaTV für Eng­lisch, Fran­zö­sisch, Spa­nisch, Ita­lie­nisch und Deutsch als Fremd­spra­che. Als Biblio­theks­mit­glied erhal­ten Teilnehmer/​innen einen kosten­lo­sen Zugang zu all die­sen Ange­bo­ten und im Rah­men der Ver­an­stal­tung eine Ein­füh­rung in ihre Funk­ti­ons­wei­se. Hier­für wird ein gül­ti­ger Biblio­theks­aus­weis benö­tigt. Anmel­dun­gen sind per Mail stadtbibliothek@​stadt.​bayreuth.​de oder unter der Tele­fon­num­mer 0921 507038–30 mög­lich. Die Teil­neh­mer­zahl ist begrenzt.