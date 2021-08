Am frü­hen Sams­tag­mor­gen schlug eine 17-Jäh­ri­ge aus Neu­stadt bei Coburg mut­wil­lig die Schei­be eines Über­fall­alarm­mel­ders in einem Park­haus in der Hin­den­burg­stra­ße ein, obwohl kein Not­fall vor­lag. Als Beam­te der Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg im Park­haus ein­tra­fen muss­ten die­se zudem noch fest­stel­len, dass die jun­ge Frau ein Kenn­zei­chen­schild von einem dort gepark­ten Pkw abge­ris­sen hat. Der Grund für das Ver­hal­ten der 17-Jäh­ri­gen wird wohl unter ande­rem ihre Alko­ho­li­sie­rung gewe­sen sein. Ein Atem­al­ko­hol­test ergab 1,5 Pro­mil­le. Des­halb ver­brach­te sie die Nacht im Kli­ni­kum Coburg. Die 17-Jäh­ri­ge muss nun mit meh­re­ren Anzei­gen nach dem Straf­ge­setz­buch rechnen.