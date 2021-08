Erfolg­rei­ches For­mat geht in die zwei­te Runde

Nach dem gro­ßen Inter­es­se an der ersten Gar­ten­füh­rung im Juli bie­tet das Gärt­ner- und Häcker­mu­se­um jetzt einen spe­zi­el­len Akti­ons­tag mit Gerä­te­vor­füh­rung an. Gärt­ner­mei­ster Georg Ecken­we­ber stellt am Sonn­tag, 5. Sep­tem­ber 2021 Säh- und Hack­ge­rä­te vor. Jeweils um 14, 15 und 16 Uhr fin­den die prak­ti­schen Prä­sen­ta­ti­on der Gerät­schaf­ten statt.

Vor­ge­stellt wird der viel­fäl­ti­ge The­men­be­rei­che „Sähen und Hacken“. Bei Regen muss die Gerä­te­vor­füh­rung lei­der ent­fal­len. „Es freut mich sehr, dass unser neu­es For­mat der Gar­ten­füh­rung so gro­ßen Zuspruch erfah­ren hat und ich dan­ke Georg Ecken­we­ber für sei­nen außer­or­dent­li­chen Ein­satz und die Fort­füh­rung der Gar­ten­kam­pa­gne.“, so Andre­as Dechant, 1. Vor­sit­zen­der des Ver­eins Gärt­ner- und Häckermuseum.

Der kosten­freie Akti­ons­tag fin­det im Gar­ten des Gärt­ner- und Häcker­mu­se­ums, Mit­tel­stra­ße 34 in Bam­berg statt, ledig­lich der Muse­ums­ein­tritt ist zu ent­rich­ten. Eine Anmel­dung ist nicht erfor­der­lich. Die Hygie­ne­vor­schrif­ten des Muse­ums sind zu beachten.