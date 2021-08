Sanie­rung der Kreis­stra­ße LIF 2 wer­den am Frei­tag abge­schlos­sen / Voll­sper­rung wird plan­mä­ßig am 28. August 2021 auf­ge­ho­ben / Dank an Anwoh­ner und alle Beteiligten

LICH­TEN­FELS (27.08.2021). Die umfang­rei­chen Bau­ar­bei­ten an der Kreis­stra­ße LIF 2 in Schney kön­nen am Frei­tag, 27. August 2021, abge­schlos­sen wer­den. Damit wird die Stra­ße ab dem 28. August wie­der für den Ver­kehr frei­ge­ge­ben, infor­miert der Lei­ter des Kreis­bau­hofs, Hei­ko Tremel.

Zustands­ver­bes­se­rung der Kreisstraße:

Gro­ße Berei­che der Fahr­bahn hat­ten eine Schä­di­gung in Form von Netz­ris­sen, Fahr­bahn­un­eben­hei­ten und Flick­stel­len auf­ge­wie­sen und auch die vor­han­de­nen Ent­wäs­se­rungs­ein­rich­tun­gen waren punk­tu­ell beschä­digt, erläu­tert der Lei­ter des Kreis­bau­hofs wei­ter. So sanier­te der Kreis­bau­hof beschä­dig­te Rin­nen­plat­ten und Ein­läu­fe. Wei­ter erneu­er­ten die Stadt Lich­ten­fels bzw. die Stadt­wer­ke Bord­stei­ne, Abwas­ser­an­la­gen, Haus­an­schlüs­se und Wasserleitungen.

Tele­kom­mu­ni­ka­ti­ons­lei­tun­gen wur­den im zwei­ten Bau­ab­schnitt eben­falls neu ver­legt. Der Land­kreis Lich­ten­fels bzw. der Kreis­bau­hof stell­te fer­ner Geh­we­ge außer­halb der Orts­durch­fahrt neu her. Zur Erläu­te­rung: Außer­halb der Orts­durch­fahrt, die mit einem wei­ßen Schild OD gekenn­zeich­net ist, ist ent­lang der Kreis­stra­ße der Land­kreis Lich­ten­fels für Geh­we­ge zustän­dig, inner­orts die Stadt Lich­ten­fels. Der Dank gilt allen Betei­lig­ten für die gute Zusam­men­ar­beit, unter­streicht Hei­ko Tremel.

„Lei­der konn­te die Mar­kie­rung auf­grund der Wit­te­rung noch nicht voll­stän­dig auf­ge­bracht wer­den“, erläu­tert der Lei­ter des Kreis­bau­hofs. Die­se muss in der näch­sten Woche bei hof­fent­lich bes­sern Wet­ter noch ergänzt wer­den. Für die ent­ste­hen­den Behin­de­run­gen im Ver­kehrs­fluss bit­ten wir um Verständnis.“

Ver­kehrs­be­hin­de­rung durch Vollsperrung:

Die Arbei­ten an der Orts­durch­fahrt erfolg­ten unter Voll­sper­rung. Die Bau­stel­le war für vie­le Betrof­fe­ne sehr her­aus­for­dernd. „Für etwai­ge Unan­nehm­lich­kei­ten, die sich bei sol­chen Bau­stel­len lei­der nie ganz ver­mei­den las­sen, bit­ten wir um Nach­sicht“, so Hei­ko Tremel.

Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner unter­streicht: „Allen Betei­lig­ten gilt ein herz­li­ches Dan­ke­schön für die gute Zusam­men­ar­beit. Der Land­kreis Lich­ten­fels und der Kreis­bau­hof sagen den Bür­ge­rin­nen und Bür­ger von Schney für ihr Ver­ständ­nis und ihre Geduld Dank. Wir hof­fen, mit der Ver­bes­se­rung des Stra­ßen­be­la­ges die Geräusch­be­lä­sti­gung für die Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner etwas zu ver­bes­sern. Allen, die im Bereich der Kreis­stra­ße unter­wegs sind, wün­schen wir all­zeit eine unfall­freie Benutzung.“