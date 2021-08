Der Senio­ren­bei­rat der Stadt Bay­reuth kommt am Don­ners­tag, 2. Sep­tem­ber 2021, um 14 Uhr, zu einer öffent­li­chen Sit­zung im Gro­ßen Sit­zungs­saal des Neu­en Rat­hau­ses (2. OG), Luit­pold­platz 13, zusam­men. Auf der Tages­ord­nung steht unter ande­rem ein Bericht zum aktu­el­len Stand der Arbei­ten an einem senio­ren­po­li­ti­schen Gesamt­kon­zept. Hier­zu infor­miert die städ­ti­sche Senio­ren­be­auf­trag­te Bri­git­te Nürn­ber­ger. Die kom­plet­te Tages­ord­nung der Sit­zung fin­den Sie in der anhän­gen­den PDF-Datei.

Tages­ord­nung

Begrü­ßung Annah­me des Pro­to­kolls der kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung vom 08.07.2021 Senio­ren­po­li­ti­sches Gesamt­kon­zept – aktu­el­ler Stand; es berich­tet Frau Bri­git­te Nürn­ber­ger, Seniorenbeauftragte Stadt­teil­pro­jekt Ham­mer­statt: es wur­de ein­ge­la­den Frau Ulri­ke Fär­ber, Quartiersmanagerin Baye­ri­sches Senio­ren­mit­wir­kungs­ge­setz – aktu­el­ler Stand; es berich­tet Herr Klaus Hamann, Seniorenbeiratsvorsitzender Aus­blick auf die 12. Amts­pe­ri­ode; es berich­tet Herr Hamann Bekannt­ma­chun­gen und Verschiedenes

Da die Hygie­ne- und Abstands­re­geln sowie alle not­wen­di­gen Schutz­maß­nah­men auch für den Sit­zungs­saal gel­ten, ist die Anzahl der zur Ver­fü­gung ste­hen­den Sitz­plät­ze begrenzt. Wir bit­ten daher die ordent­li­chen und die stell­ver­tre­ten­den Senio­ren­bei­rats­mit­glie­der dar­um, sich unter­ein­an­der abzu­stim­men und ihre Teil­nah­me bis spä­te­stens 30.08.2021 ver­bind­lich beim Senio­ren­amt anzu­mel­den, ent­we­der tele­fo­nisch: 0921/25–1619 oder per E‑Mail an: seniorenamt@​stadt.​bavreuth.​de

Für den Nach­weis einer nega­ti­ven Coro­na-Testung besteht die Test­mög­lich­keit im öffent­li­chem POC-Schnell­test­zen­trum Schloss­ga­le­rie, La-Spe­zia-Platz 1. Bit­te pla­nen Sie hier­für min­de­stens eine hal­be Stun­de Zeit ein.

Bit­te auch an die Pflicht zur Mund-Nasen-Bedeckung denken!