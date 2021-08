BAY­REUTH. Inner­halb kur­zer Zeit brach ein bis­lang Unbe­kann­ter am Mitt­woch­vor­mit­tag ein Auto auf dem Park­platz des Fried­ho­fes in Stadt­teil Saas auf und ent­wen­de­te die zurück­ge­las­se­ne Hand­ta­sche. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

Die Senio­rin park­te ihren Wagen, gegen 9.45 Uhr, in der unter­sten Rei­he des Fried­hofpark­plat­zes in der Stra­ße „Saa­ser Berg“. Sie leg­te ihre Hand­ta­sche in den Kof­fer­raum des Autos und ging auf den Fried­hof. Als sie etwa eine Stun­de spä­ter zurück­kam, muss­te sie fest­stel­len, dass die hin­te­re Schei­be auf der Bei­fah­rer­sei­te ein­ge­schla­gen wor­den war. Der Täter hat­te die Rück­sitz­bank umge­klappt, die Hand­ta­sche mit Bar­geld und Doku­men­ten ent­wen­det und war anschlie­ßend unbe­hel­ligt ent­kom­men. An dem Auto hin­ter­ließ er zudem einen Sach­scha­den in Höhe von zir­ka 300 Euro. Die Ermitt­ler gehen davon aus, dass der Dieb sich bereits zuvor auf oder in der Nähe des Park­plat­zes auf­ge­hal­ten hat.

Zeu­gen, die am Mitt­woch­vor­mit­tag eine ver­däch­ti­ge Per­son auf dem Fried­hofs­park­platz oder der nähe­ren Umge­bung gese­hen haben, wer­den gebe­ten, sich bei der Kri­po Bay­reuth unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 zu melden.

Die ober­frän­ki­sche Poli­zei gibt fol­gen­de wich­ti­ge Tipps gegen Autoaufbruch: