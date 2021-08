Bun­des­tags­wahl: Wahl­be­nach­rich­ti­gun­gen ver­sen­det – Brief­wahl möglich

In den letz­ten Tagen wur­de an alle gut 78.000 wahl­be­rech­tig­ten Erlan­ge­rin­nen und Erlan­ger die Wahl­be­nach­rich­ti­gung zur Bun­des­tags­wahl am 26. Sep­tem­ber 2021 ver­sen­det. Grund­la­ge dafür ist das amt­li­che Wäh­ler­ver­zeich­nis, was bun­des­ein­heit­lich von den Stadt- und Gemein­de­ver­wal­tun­gen zum Stich­tag 15. August erstellt wur­de. Die Wahl­be­nach­rich­ti­gung ent­hält die wich­ti­gen Infor­ma­tio­nen zur Mög­lich­keit der Stimm­ab­ga­be in den ins­ge­samt 100 städ­ti­schen Wahl­lo­ka­len. Zudem ist auf der Rück­sei­te der Wahl­be­nach­rich­ti­gung der Vor­druck für einen Antrag auf Ertei­lung eines Wahl­schei­nes (Brief­wahl­un­ter­la­gen) abge­druckt. Die Brief­wahl bie­tet den­je­ni­gen die Mög­lich­keit an der Wahl mit­zu­wir­ken, die nicht im Wahl­lo­kal wäh­len möch­ten oder dort nicht wäh­len kön­nen (z.B. wegen Krank­heit oder Abwe­sen­heit am Wahltag).

Um per Brief­wahl wäh­len zu kön­nen, ist ein Wahl­schein erfor­der­lich. Die­ser kann beim Wahl­amt auf ver­schie­de­nen Wegen bean­tragt wer­den: online (über www​.erlan​gen​.de), mit dem QR-Code (auf der Vor­der­sei­te der Wahl­be­nach­rich­ti­gung), per E‑Mail (briefwahl@​stadt.​erlangen.​de), schrift­lich (Vor­druck auf der Rück­sei­te der Wahl­be­nach­rich­ti­gung), per Fax (09131/86–33 55 oder per­sön­lich im Wahl­amt (Rat­haus, 1. OG, klei­ner Sit­zungs­aal). Für die per­sön­li­che Bean­tra­gung gel­ten fol­gen­de Öff­nungs­zei­ten: Mon­tag, Diens­tag, Don­ners­tag von 8.00 bis 18:00 Uhr, Mitt­woch und Frei­tag von 8:00 bis 12:00 Uhr. Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie und dem damit ver­bun­de­nen begrenz­ten Zutritt in das Rat­haus bit­tet das Wahl­amt dar­um, mög­lichst auf eine per­sön­li­che Vor­spra­che zu ver­zich­ten und alter­na­tiv die ande­ren Antrags­ar­ten zu nut­zen. Die Brief­wahl muss bis spä­te­stens Mitt­woch, 22. Sep­tem­ber 2021, bean­tragt wer­den. Dass die Brief­wahl auch vor­ge­nom­men wer­den kann, liegt in der Ver­ant­wor­tung des Wäh­len­den. Daher rät das Wahl­amt, mit der Bean­tra­gung nicht bis zum letz­ten Antrags­tag zu war­ten, son­dern sie so früh­zei­tig wie mög­lich vorzunehmen.

Wer noch kei­ne Wahl­be­nach­rich­ti­gung erhal­ten hat oder die Rich­tig­keit oder Voll­stän­dig­keit der zur eige­nen Per­son im Wäh­ler­ver­zeich­nis ein­ge­tra­ge­nen Daten über­prü­fen möch­te, wen­det sich an das Wahl­amt unter der Ruf­num­mer 09131 / 86 2208.

Mehr Infor­ma­tio­nen zur Bun­des­tags­wahl gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​b​u​n​d​e​s​t​a​g​s​w​a​h​l​2​021.

Stadt­spit­ze begrüßt und ver­ab­schie­det Radsportler

Das kom­men­de Wochen­en­de steht ganz im Zei­chen des Rad­sports. Erlan­gen ist Etap­pen­ort der Deutsch­land Tour. Das wich­tig­ste deut­sche Pro­fi­rad­ren­nen wird am Sams­tag im ZDF und am Sonn­tag von ARD live über­tra­gen. Nach der Ziel­an­kunft der Renn­rad­ler am Sams­tag, 28. August, gegen 16:50 Uhr pro­gno­sti­ziert, am Muse­ums­win­kel wird Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik gemein­sam mit Staats­mi­ni­ster Joa­chim Herr­mann die Sie­ger­eh­rung des Tages­sie­gers vor­neh­men. Bür­ger­mei­ster und Sport­re­fe­rent Jörg Volleth über­nimmt im Anschluss die Sie­ger­eh­rung des „Gesamt­wer­tungs­tri­kots“.

Am Sonn­tag, 29. August, steht dann die Abschluss­etap­pe nach Nürn­berg auf dem Pro­gramm. Ober­bür­ger­mei­ster und Bür­ger­mei­ster schicken die Sport­ler um 13:15 Uhr vom Schloß­platz aus mit dem Durch­schnei­den des Start­ban­des auf die Strecke.

Bereits am Sams­tag, 28. August, um 13:15 Uhr wird Bür­ger­mei­ster Jörg Volleth im Rah­men des Mit­mach­pro­gramms für die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer der Ride Tour am Muse­ums­win­kel das Start­kom­man­do übernehmen.

Mehr zur Deutsch­land Tour gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​d​e​u​t​s​c​h​l​a​n​d​t​o​u​r​2​021.

Stadt­teil­kirch­wei­hen im Sep­tem­ber abgesagt

Die Coro­na-Pan­de­mie und die damit ver­bun­de­nen Ein­schrän­kun­gen neh­men wei­ter­hin star­ken Ein­fluss auf die Durch­führ­bar­keit der Erlan­ger Stadt­teil­kirch­wei­hen. Auch die anste­hen­den Kirch­wei­hen im Sep­tem­ber sind betrof­fen. Am Kirch­weih­wo­chen­en­de vom 3. bis 6. Sep­tem­ber fin­det in Elters­dorf und Dech­sen­dorf kein Schau­stel­ler­be­trieb statt. Auch der geplan­te Kirch­weih­be­trieb in Hüt­ten­dorf vom 10. bis 13. Sep­tem­ber sowie der Kirch­weih­be­trieb in Frau­en­au­rach vom 24. bis 27. Sep­tem­ber fal­len aus.

Voll­sper­rung der Ger­be­rei­un­ter­füh­rung und –ram­pe

Auf­grund des Ein­baus einer Asphalt­deck­schicht ist die Ger­be­rei­un­ter­füh­rung, ‑ram­pe und Trep­pen­an­la­ge von Don­ners­tag, 2. Sep­tem­ber, bis ein­schließ­lich Frei­tag, 10. Sep­tem­ber erneut gesperrt. Die abschlie­ßen­den Bau­ar­bei­ten machen eine noch­ma­li­ge Sper­rung der Ger­be­rei­un­ter­füh­rung erfor­der­lich. Seit 6. August ist sie von vor­he­ri­gen Bau­maß­nah­men wie­der für den öffent­li­chen Fuß­gän­ger­ver­kehr frei­ge­ge­ben. Die abschlie­ßen­den Bau­ar­bei­ten fin­den auf­grund der der­zeit hohen Aus­la­stung der Fach­fir­men zeit­lich getrennt von der ursprüng­li­chen Bau­stel­le statt. Die Umlei­tung für Fuß­gän­ger und Rad­fah­rer erfolgt über die bis­her aus­ge­wie­se­ne und noch akti­ve Umlei­tungs­strecke der ursprüng­li­chen Bau­stel­le. Eine Über­sicht über Bau­stel­len und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Sper­rung Zim­mer­manns­gas­se in Bruck

Die Zim­mer­manns­gas­se im Bereich Num­mer 1 ist in der Zeit vom Mon­tag, 30. August, bis Frei­tag, 17. Sep­tem­ber, auf­grund Kanal­in­stand­set­zungs­ar­bei­ten voll gesperrt. Die Sper­rung gilt wäh­rend der Bau­tä­tig­kei­ten in der Zeit von jeweils 7:00 Uhr bis 17:30 Uhr. Eine Über­sicht über Bau­stel­len und Stra­ßen­sper­run­gen im Stadt­ge­biet gibt es online unter www​.erlan​gen​.de/​v​e​r​k​ehr.

Mon­tag, 30. August 2021, 8:30 Uhr, Hein­rich-Lades-Hal­le, Rat­haus­platz (Gro­ßer Saal)

Stadt begrüßt 32 neue Nachwuchskräfte

Tra­di­tio­nell in der ersten Sep­tem­ber­wo­che begrüßt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik zusam­men mit den Ver­ant­wort­li­chen aus dem Per­so­nal- und Orga­ni­sa­ti­ons­amt die neu­en Nach­wuchs­kräf­te, die zum 1. Sep­tem­ber offi­zi­ell eine Aus­bil­dung bei der Stadt begin­nen. Die 19 Frau­en und 13 Män­ner begin­nen als Beam­ten­an­wär­ter in den Qua­li­fi­ka­ti­ons­ebe­nen 2 bzw. 3, als Ver­wal­tungs­fach­an­ge­stell­te, als Elek­tro­ni­ker, Indu­strie­me­cha­ni­ker sowie als Fach­kräf­te für Abwas­ser­tech­nik und Veranstaltungstechnik.

Des Wei­te­ren begin­nen sechs Frau­en und vier Män­ner die Aus­bil­dung zur/​zum staat­lich aner­kann­ten Erzieher/​in im Rah­men des Modells mit opti­mier­ten Pra­xis­pha­sen (Opti­Prax). Die­se wer­den am 1. Sep­tem­ber durch das Stadt­ju­gend­amt in einer eige­nen Ver­an­stal­tung begrüßt.Aus Grün­den des Infek­ti­ons­schut­zes und zur Ein­hal­tung der Abstands­re­geln fin­det die Ein­füh­rungs­ver­an­stal­tung samt Ver­ei­di­gung und Ernen­nung im Gro­ßen Saal der Hein­rich-Lades-Hal­le statt.

Um den Nach­wuchs­kräf­ten den Ein­stieg in das Berufs­le­ben zu erleich­tern, fin­den bereits vor Aus­bil­dungs­be­ginn – vom 25. bis 27. August – sog. Ein­füh­rungs­ta­ge statt. Die­se beinhal­ten ein Team­trai­ning im Schul­land­heim Pot­ten­stein sowie aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen über alles Wis­sens­wer­te für einen erfolg­rei­chen Start in die Aus­bil­dung bei der Stadt Erlangen.