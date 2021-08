Das Ange­bot, auf dem Schloss­platz zu par­ken, ist sehr beliebt. „Es ist schön zu sehen, dass vie­le Men­schen ger­ne die Cobur­ger Innen­stadt besu­chen. Aller­dings müs­sen dabei die Regeln ein­ge­hal­ten wer­den“, sagt Nico­le Hent­schel, Lei­te­rin der Abtei­lung Stra­ßen­ver­kehr des Ord­nungs­am­tes. Ins­be­son­de­re stel­len sie und ihre Kolleg*innen immer wie­der fest, dass Ver­kehrs­zei­chen ver­rutscht wer­den. „Das geht natür­lich nicht. Par­ken ist nur in den mar­kier­ten Berei­chen gestat­tet. Andern­falls droht ein Knöll­chen“, so Hent­schel weiter.

Sie hat noch eine wei­te­re Bit­te: „Wir haben in der Innen­stadt so vie­le Park­mög­lich­kei­ten, zum Bei­spiel in den Park­häu­sern oder auf dem Anger. Dort gibt es der­zeit so vie­le Stell­plät­ze. Bit­te benut­zen Sie die­se vor­ran­gig.“ Die­ses Anlie­gen ist der Behör­de sehr wich­tig, denn die Zufahrt auf den Schloss­platz ist nicht für ein so gro­ßes Ver­kehrs­auf­kom­men gedacht – und es bil­det sich oft ein lan­ger Rück­stau, der vie­le Verkehrsteilnehmer*innen ärgert. Daher appel­liert Hent­schel an die Cobur­ge­rin­nen und Cobur­ger, ins­be­son­de­re ab der Mit­tags­zeit bevor­zugt die vie­len ande­ren Park­mög­lich­kei­ten zu nutzen.