Der neu erwei­ter­te Grü­ne Orts­ver­band Eggolsheim/​Hallerndorf lädt alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zum Walk and Talk mit der Abge­ord­ne­ten Lisa Badum ein. Beim Spa­zier­gang von Eggols­heim nach Bam­mers­dorf und zurück wer­den gemein­sam mit der Grü­nen Kan­di­die­ren­den loka­len The­men vom aktu­el­len Pla­nungs­stand der Tank- und Rast­an­la­ge über Hoch­was­ser­schutz zu Natur- und Baum­schutz dis­ku­tiert. Dar­über hin­aus gibt es Gele­gen­heit indi­vi­du­el­le Fra­gen an Lisa Badum zu stel­len und mit der Kli­ma­po­li­ti­ke­rin per­sön­lich ins Gespräch zu kom­men. Treff­punkt ist der Sport­platz in Eggols­heim. Eine Teil­nah­me ist ohne Anmel­dung möglich.

Frei­tag, 27. August, 16:30 Uhr bis 18 Uhr

Treff­punkt am Sport­platz Eggolsheim