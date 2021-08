Die PAR­TEI und ihr Direkt­kan­di­dat Prof. Dr. Ste­fan Mül­ler sehen sich als die wich­tig­sten Ver­fech­ter des Fahr­rad­ver­kehrs im Wahl­kreis 242 Erlan­gen. Um die­sem Enga­ge­ment Aus­druck zu ver­lei­hen, wird Ste­fan Mül­ler den Abschnitt der Deutsch­land Tour Ilmen­au-Erlan­gen eben­falls mit dem Fahr­rad fah­ren und mit sei­ner vor­aus­sicht­li­chen Ankunft am Abend des 26.08. sogar als Erster die Ziel­li­nie überqueren.

Das Wochen­en­de wird die PAR­TEI mit Info­stän­den am Frei­tag Abend in Her­zo­gen­au­rach und am Sams­tag in Erlan­gen beglei­ten, um über ihre Plä­ne zum Fahr­rad­aus­bau zu infor­mie­ren. „Mit der kli­ma­schüt­zen­den Fahrt nach Erlan­gen hat Prof. Dr. Ste­fan Mül­ler schon mehr Punk­te auf sei­nem Kli­ma­schutz­kon­to als Ste­fan Mül­ler (CSU) und die Deutsch­land­tour ins­ge­samt.“, sagt Phil­lip Medi­na, PAR­TEI-Bun­des­tags­kan­di­dat aus Herzogenaurach.

Zur Strecken­füh­rung von Ste­fan Mül­ler merkt er an, dass die­se anders als die Deutsch­land Tour nicht durch die Gedenk­stät­te des ehe­ma­li­gen Kon­zen­tra­ti­ons­la­ger Buchen­wald führt, was aber auch nicht nötig sei, da Ste­fan Mül­ler die­se bereits mehr­fach besucht hat und sich inten­si­ver als jeder ledig­lich Vor­bei­ra­deln­de mit die­sem Ort und dem zuge­hö­ri­gen fin­ste­ren Kapi­tel der deut­schen Geschich­te aus­ein­an­der­ge­setzt hat.

„Im Gegen­satz zu Ste­fan Mül­ler (CSU), wol­len wir Kli­ma­schutz nicht vor­an brin­gen, indem wir mehr Auto­bah­nen bau­en, son­dern mit weit­rei­chen­den Maß­nah­men zur För­de­rung von Bahn, ÖPNV und Fahr­rad.“, so Prof. Dr. Ste­fan Mül­ler und wei­ter: „So sieht unser Wahl­pro­gramm zum Bei­spiel vor, Schwarz­fah­ren zur Ord­nungs­wid­rig­keit, die 1,99€ kostet, zu degradieren.“

Die PAR­TEI rech­net auch eine Gegen­fi­nan­zie­rung für die teu­ren Maß­nah­men vor. Mit einem Exi­stenz­ma­xi­mum von 10 Mil­lio­nen Euro soll die Staats­kas­se gefüllt wer­den. Als begei­ster­ter Rad­fah­rer steht unser Kanz­ler­kan­di­dat Prof. Dr. Ste­fan Mül­ler für einen schnel­len Aus­bau der Rad­in­fra­struk­tur. Im Gegen­satz zur CSU ist das Mot­to der PAR­TEI: „Bela­sten statt Ent­la­sten“. Die Ver­kehrs­wen­de wird durch das Strei­chen von Sub­ven­tio­nen und das Ein­füh­ren von Steu­ern für kli­ma­schäd­li­che Bran­chen bzw. kli­ma­schäd­li­ches Ver­hal­ten finan­ziert werden.