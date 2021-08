Ter­min­hin­weis für Freitag

Am Frei­tag ist das Impf­mo­bil am KEC in Markt­red­witz vor Ort. Von 10 bis 11 fin­den Zweit­imp­fun­gen statt, ab 11 bis 17 Uhr fin­det dann „offe­nes“ Imp­fen für alle Inter­es­sier­ten ab 12 Jah­ren statt. Ange­bo­ten wer­den die Impf­stof­fe Bio­n­tech (für Jugend­li­che ab 12 und Erwach­se­ne, zwei­ma­li­ge Imp­fung nötig) und Johnson&Johnson (für Erwach­se­ne ab 18 Jah­ren, ein­ma­li­ge Imp­fung aus­rei­chend). Min­der­jäh­ri­ge ab 12 Jah­ren müs­sen in Beglei­tung ihrer Eltern sein, Jugend­li­che ab 16 Jah­ren müs­sen ent­we­der in Beglei­tung eines Eltern­teils sein oder eine schrift­li­che Ein­ver­ständ­nis­er­klä­rung vor­le­gen können.

Infor­ma­tio­nen zum Infektionsgeschehen