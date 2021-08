Kla­res Votum

Ende Juli 2021 waren alle ehren­amt­li­chen Mit­glie­der der vier Gemein­schaf­ten (Bereit­schaf­ten, Berg­wacht, Jugend­rot­kreuz und Was­ser­wacht), sowie alle För­der­mit­glie­der zur Wahl­ver­samm­lung des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth geru­fen wor­den. Rund 11.000 Wahl­be­rech­tig­te hat­ten über die Beset­zung des Vor­sit­zes und wei­te­rer Vor­stands­äm­ter zu ent­schei­den. Auf­grund der Pan­de­mie-Lage wur­de die Wahl, wie in der Wahl­aus­schrei­bung ange­kün­digt, als Urnen­wahl in den drei Wahl­or­ten Peg­nitz, War­men­stein­ach und im Rot-Kreuz-Haus in Bay­reuth durchgeführt.

Mit gro­ßer Zustim­mung durch die Wahl­ver­samm­lung wur­de Peter Mais­el erneut als Vor­sit­zen­der des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth wie­der­ge­wählt. Peter Mais­el beklei­det das Amt des Vor­sit­zen­den bereits seit 2017 und star­tet mit einer bewähr­ten Vor­stands-Mann­schaft in sei­ne zwei­te Amts­zeit. Neben der Wahl des Vor­sit­zen­den wur­de bei der Wahl­ver­samm­lung auch über die Beset­zung der wei­te­ren Vor­stands­po­si­tio­nen entschieden.

Eben­falls für eine wei­te­re Amts­zeit im Vor­stand des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth wie­der­ge­wählt wur­den: Her­mann Hüb­ner als erster stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der, Sybil­le Pichl als zwei­te stell­ver­tre­ten­de Vor­sit­zen­de, Flo­ri­an Knorr als Chef­arzt, Dr. med. Chri­sti­an Birn­mey­er als stell­ver­tre­ten­der Chef­arzt und Ange­la Traut­mann-Janovsky als Justi­tia­rin. Dar­über hin­aus wur­de der bis­he­ri­ge stell­ver­tre­ten­de Schatz­mei­ster Klaus Scheu­er­ecker zum Schatz­mei­ster und Horst Hager als neu­er stell­ver­tre­ten­de Schatz­mei­ster in den Vor­stand gewählt.

Der Vor­stand des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth ent­schei­det über die stra­te­gi­sche Aus­rich­tung und Ziel­set­zung des Roten Kreu­zes in Bay­reuth und ist damit ver­ant­wort­lich für die erfolg­rei­che Rot-Kreuz-Arbeit von rund 2.400 Ehren­amt­li­chen Hel­fe­rin­nen und Hel­fern und rund 750 haupt­amt­li­chen Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­tern in Bay­reuth und der Region.

Der Wahl­aus­schuss der Wahl­ver­samm­lung und die Kreis­ge­schäfts­füh­rung des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth gra­tu­liert allen Amts­trä­gern zur Wahl und freu­en sich auf eine BRK Kreis­ver­band Bay­reuth erfolg­rei­che und gute Zusam­men­ar­beit im Zei­chen des Roten Kreuzes!