Eine Woche lang war das Hil­fe­lei­stungs­kon­tin­gent „Ölwehr“ mit Feu­er­weh­ren aus Stadt und Land­kreis Bam­berg im Raum Bad Neuen­ahr in Rhein­land-Pfalz im Ein­satz, um den Flut­op­fern und den bereits dort befind­li­chen Feu­er­weh­ren unter die Arme zu grei­fen. 85 Ein­satz­kräf­te waren mit rund 30 Fahr­zeu­gen vor Ort, um voll­ge­lau­fe­ne Kel­ler vom Öl-Was­ser-Gemisch zu befrei­en, denn die Feu­er­wehr Bam­berg ver­fügt über eine der umfang­reich­sten Ölwehr-Aus­rü­stun­gen in Ober­fran­ken. Sage und schrei­be 400.000 Liter Öl hat die Bam­ber­ger Ein­heit umge­pumpt und Hil­fe gelei­stet wo immer die­se nötig war.

Am ver­gan­ge­nen Sams­tag sind Feu­er­wehr­frau­en und ‑män­ner wohl­be­hal­ten zurück­ge­kehrt und wur­den mit gro­ßer Freu­de von Fami­li­en, Freun­den, Kame­ra­den und Ver­tre­tern der Poli­tik im Hof der Stän­di­gen Wache am Mar­ga­re­ten­damm emp­fan­gen. „Sie haben einen vor­bild­li­chen Job in den Flut­ge­bie­ten gelei­stet. Ihre Soli­da­ri­tät für die Flut­op­fer erfüllt mich mit Stolz. Dafür möch­te ich Ihnen allen im Namen der Stadt Bam­berg, aber auch ganz per­sön­lich, von Her­zen dan­ken“, beton­te Star­ke, der die Ein­satz­kräf­te per­sön­lich emp­fan­gen hat.

Eini­ge Hilfs­kräf­te berich­te­ten von einem kräf­te­zeh­ren­den Ein­satz und tief­sit­zen­den Ein­drücken, dem­entspre­chend groß war die Freu­de, wie­der wohl­be­hal­ten zu den Fami­li­en zurück­ge­kehrt zu sein. Auf der Auto­bahn hät­ten Last­wa­gen gehupt und Men­schen in Autos den Dau­men hoch­ge­hal­ten, so berich­te­te ein Feu­er­wehr­mann. Das habe zusammengeschweißt.

Auch Stadt­brand­rat Flo­ri­an Kai­ser und Kreis­brand­rat Bern­hard Zieg­mann zeig­ten sich erleich­tert dar­über, dass ihre Frau­en und Män­ner die schwie­ri­gen Her­aus­for­de­run­gen gemei­stert hat­ten. Als klei­ner Dank gab es für alle ein biss­chen Ner­ven­nah­rung: ein Kilo­gramm Gummibärchen.

Unter www​.feu​er​wehr​-bam​berg​.de ist im Ein­satz­ta­ge­buch „Hil­fe­lei­stungs­ein­satz“ nach­zu­le­sen und mit Bil­dern ver­deut­licht, wie sich die Auf­räum­ar­bei­ten der Feu­er­weh­ren aus der Stadt und dem Land­kreis gestal­ten. Hier ist auch ein Video über den Emp­fang des Hil­fe­lei­stungs­kon­tin­gents zu finden.