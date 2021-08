Die Schlüs­sel­über­ga­be fand zunächst ganz unspek­ta­ku­lär noch bei Schnee und Eis wäh­rend des Lock­downs statt – pan­de­mie­kon­form ohne Gäste. Jetzt konn­te die offi­zi­el­le Über­ga­be des neu­en Muse­ums­mo­bils im Bei­sein vie­ler Spon­so­rin­nen und Spon­so­ren nach­ge­holt wer­den. „Für die Bereit­schaft, gera­de in der aktu­ell – nicht nur Pan­de­mie bedingt – wirt­schaft­lich ange­spann­ten Zeit die Anschaf­fung des drin­gend benö­tig­ten neu­en Trans­por­ters für die Muse­en der Stadt Bam­berg in Form von Wer­be­auf­drucken auf dem Fahr­zeug zu unter­stüt­zen, gilt mein gro­ßer Dank den Spon­so­rin­nen und Spon­so­ren in der Regi­on Bam­berg“, freu­te sich Dr. Regi­na Hane­mann, Direk­to­rin der Muse­en der Stadt Bam­berg. „Die­ses Enga­ge­ment zeigt ein­mal mehr, dass in Zei­ten knap­per Kas­sen gera­de die Kul­tur­ein­rich­tun­gen nicht nur auf enga­gier­te För­de­rer ange­wie­sen sind, son­dern dass sie auch mit ihnen rech­nen kön­nen“, beton­te Kul­tur­re­fe­ren­tin Ulri­ke Sie­ben­haar. „Es freut mich vor allem, dass Sie damit auch Ihre Ver­bun­den­heit mit den Muse­en der Stadt Bam­berg zum Aus­druck brin­gen“. Auch Kurt Kalb von der aus­füh­ren­den Fir­ma Brun­ner Mobil Wer­bung war begei­stert, wie ver­an­kert doch die Muse­en in der Stadt sind, denn die Unter­neh­men in Bam­berg und Umge­bung sei­en ver­gleichs­wei­se schnell bereit gewe­sen, im Rah­men die­ses Pro­jek­tes zu werben.

Im Anschluss setz­te sich Ulri­ke Sie­ben­haar ans Steu­er des neu­en Muse­ums­mo­bils und fuhr den Wagen mit­samt der Muse­ums­di­rek­to­rin zu sei­nem neu­en Stell­platz – sicht­lich begei­stert vom Fahrkomfort.

Spon­so­rin­nen und Sponsoren:

Alex­an­der Schraud­ner Mon­ta­ge­tech­nik GmbH & Co. KG, ARAL-Tank­stel­le Am Luit­pold­hain, Auto­pfle­ge-Cen­ter IMO, Bam­berg & Rad, B.E.S.T Flie­sen Dok­tor, Braue­rei Fäss­la GmbH & Co. KG , Bren­ne­rei Micha­el Eich­horn, bsz GmbH, BUR­GER Tech­no­lo­gie GmbH, CHS Coach GbR, CIB Hoff­bau­er GmbH & Co. KG, Con­fi­se­rie Sto­rath AG, con­Ta­Po, CR Foto­gra­fie, DEKRA Auto­mo­bil GmbH Außen­stel­le, Dull & Part­ner, Elek­tro-Löbe, Erleb­nis Welt­kul­tur­er­be, Eugen Koch GmbH, Fisch & Fein GmbH, Hol­ti­kon Bam­berg, Rechts­an­walts­kanz­lei Kuhn, Lea­ders Aca­de­my, Log­in Com­pu­ter­ser­vice, LUSTER GaLa­Bau GmbH, Maler- und Kir­chen­ma­ler­werk­stät­te GmbH, Maler­be­trieb Andre­as Nehr, Mar­ry Me UG, Maschi­nen­ring Bam­berg Dienst­lei­stungs GmbH, MFA Groß­kü­chen­tech­nik GmbH, Müh­len­schmie­de, Mül­ler – Sani­tär-Hei­zung-Speng­le­rei-Solar, Näh­zen­trum Bam­berg, Ortho­pä­die-Schuh­tech­nik Ernst Hei­den­blut oHG, Patrick Baer Kaf­fee­rö­ste­rei, Pier­cing­stu­dio Pier­ce INN, Pie­tät Freu­den­sprung GmbH, pro fami­lia, Repai­rIT Bam­berg, REWE Bene­dikt Thei­le oHG, Rohr-Rei­ni­gungs­dienst Rit­ter GmbH, Sachs Media, Saf­ner Druck und Ver­lags GmbH, Stahl­bau Metall­tech­nik Johann Heim GmbH, Steu­er­kanz­lei Ire­ne Arbo­gast-Eisend, Unver­packt-Bam­berg, Ven­a­MED, Vin­ta­ge Cock­tail­bar, Vom Fass Bam­berg C. Bey­er + S. Mül­ler GbR, Zahn­arzt­pra­xis Dr. Fürst