Die Stadt­wer­ke Hof füh­ren ab sofort Bau­ar­bei­ten in der Mozart­stra­ße an der Ecke Max-Reger-Stra­ße durch. Auf­grund der Arbei­ten zum Bau einer neu­en Gas­sta­ti­on erge­ben sich bis Sonn­tag, 29.08.2021, auf dem Park­platz in der Mozart­stra­ße ein­ge­schränk­te Parkmöglichkeiten.

Wäh­rend der Bau­maß­nah­me wird ab Mon­tag, 30.08.2021, bis vor­aus­sicht­lich Frei­tag, 17.09.2021, die Mozart­stra­ße im Bereich Max-Reger-Stra­ße bis Anton-Bruck­ner-Stra­ße für den Ver­kehr voll gesperrt.

Die Arbei­ten führt die Fir­ma Luding GmbH Tief­bau-Rohr­bau aus Reg­nitz­losau durch.