Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Stadt

Die­bes­tour durch Erlangen

Im Rah­men einer Per­so­nen­kon­trol­le konn­ten Beam­te der Erlan­ger Poli­zei meh­re­re Laden­dieb­stäh­le klären.

Die Beam­ten kon­trol­lier­ten am Don­ners­tag­nach­mit­tag eine vier­köp­fi­ge Per­so­nen­grup­pe in einer Grün­an­la­ge in der Erlan­ger Innen­stadt nach­dem einer von ihnen einen Joint rauch­te. Bei der Kon­trol­le fiel den Poli­zei­be­am­ten auf, dass die Män­ner, die alle­samt aus einer Asyl­un­ter­kunft in Bam­berg kamen, neu­wer­ti­ge Ruck­säcke nam­haf­ter Her­stel­ler sowie hoch­wer­ti­ge Trek­king­klei­dung tru­gen. Einer von ihnen trug eine Bril­le, die noch mit einem Mar­ken­eti­kett ver­se­hen war.

Im Zuge wei­te­ren der Über­prü­fun­gen stell­ten die Beam­ten fest, dass die Bril­le aus einem Erlan­ger Opti­ker­ge­schäft ent­wen­det wur­de. Die Klei­dungs­stücke konn­ten wei­te­ren Dieb­stäh­len zuge­ord­net wer­den. So wur­de bekannt, dass einer der betrof­fe­nen Per­so­nen gegen Mit­tag in einem Erlan­ger Waren­haus hoch­wer­ti­ge Trek­king­klei­dung im Gesamt­wert von 1.600 Euro ent­wen­de­te, die Tat wur­de von der Video­über­wa­chungs­an­la­ge aufgezeichnet.

Die Staats­an­walt­schaft stell­te gegen den 23-jäh­ri­gen Dieb Haft­an­trag, über wel­chen das Amts­ge­richt Erlan­gen nun ent­schei­den wird. Sei­ne drei Beglei­ter konn­ten nach der poli­zei­li­chen Abar­bei­tung ihren Weg fortsetzen.M

15-Jäh­ri­ger trug bei Ver­kehrs­kon­trol­le geklau­te Hose

Im Rah­men einer Ver­kehrs­kon­trol­le stell­te die Besat­zung einer Poli­zei­strei­fe fest, dass der 15- jäh­ri­ge E‑S­coo­ter-Fah­rer ein ver­bo­te­nes Mes­ser mit­führ­te und eine gestoh­le­ne Jeans­ho­se trug.

Die Beam­ten der Erlan­ger Poli­zei kon­trol­lier­ten den Jugend­li­chen am Don­ners­tag­abend im Rah­men einer rou­ti­ne­mä­ßi­gen Ver­kehrs­kon­trol­le in der Güt­her­hal­len­stra­ße. Wäh­rend der Poli­zei­kon­trol­le stell­te sich her­aus, dass der 15-Jäh­ri­ge ein ver­bo­te­nes But­ter­fly­mes­ser in sei­ner Hosen­ta­sche stecken hat­te. Bei der Anschlie­ßen­den Durch­su­chung des jun­gen Man­nes fan­den die Beam­ten noch eine klei­ne Zan­ge und das Preiseti­kett sei­ner getra­ge­nen Jeanshose.

Auf Nach­fra­ge räum­te der Jun­ge ein, dass die Hose am Nach­mit­tag aus einem Beklei­dungs­ge­schäft in Erlan­gen gestoh­len wurde.

Der Jugend­li­che muss sich nun wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Waf­fen­ge­setz sowie wegen Dieb­stahls ver­ant­wor­ten. Er wur­de zur Poli­zei­dienst­stel­le ver­bracht und dort an sei­ne Mut­ter über­ge­ben. Nach­dem die ent­wen­det Jeans sicher­ge­stellt wur­de brach­te die Mut­ter von Zuhau­se eine Hose zum Wech­seln mit.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Unfall­flucht mit Zeugenhinweis

Heß­dorf – Im Gewer­be­park kam es am Don­ners­tag Nach­mit­tag zu einer Unfall­flucht. Ein LKW über­fuhr beim Ran­gie­ren ein Ver­kehrs­zei­chen. Von einem Zeu­gen wur­de er auf den Scha­den hin­ge­wie­sen. Dies inter­es­sier­te den LKW Fah­rer jedoch wenig und er setz­te sei­nen Weg fort. Einem Foto von Fah­rer und LKW ist es zu ver­dan­ken, dass die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach erste Ermitt­lungs­an­sät­ze hat.

Ein­kaufs­fahrt ohne Zulassung

Heß­dorf – Im Gewer­be­park wur­de die Poli­zei­in­spek­ti­on Her­zo­gen­au­rach am Don­ners­tag Nach­mitt­tag auf eine bereits im Vor­jahr abge­lau­fe­ne TÜV-Pla­ket­te hin­ge­wie­sen. Wei­te­re Ermitt­lun­gen erga­ben, dass auch die Zulas­sung ent­stem­pelt wur­de. Der Fah­rer wur­de ange­trof­fen und räum­te ein, mit dem Fahr­zeug gefah­ren zu sein. Ihn erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren wegen meh­re­rer Delikte.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höchstadt a.d. Aisch

Taschen­dieb­stahl gescheitert

Höchstadt: Zwei 14jährige Mäd­chen hiel­ten sich am 19.08.21 gegen 14.30 Uhr im Bereich zwi­schen REWE und Kie­fern­dor­fer Weg auf um dort zu essen. Eines der Mäd­chen hat­te ihre Tasche auf dem Boden zwi­schen sich und ihrer Freun­din gestellt. Ein zunächst Unbe­kann­ter Jun­ge kam auf die bei­den Mäd­chen zu und ver­such­te in die Tasche hin­ein­zu­grei­fen. Die Mäd­chen reagier­ten gei­stes­ge­gen­wär­tig und hiel­ten die Tasche zu. Dar­auf­hin flüch­te­te der Jun­ge. Zu einem spä­te­ren Zeit­punkt konn­te er iden­ti­fi­ziert werden.