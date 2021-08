Erfreu­li­ches Zwi­schen­er­geb­nis im Land­kreis darf nicht leicht­sin­nig machen

Der Land­kreis Kulm­bach ver­zeich­ne­te am Don­ners­tag (19.08.) die nied­rig­ste Inzi­denz unter allen Land­krei­sen und kreis­frei­en Städ­ten in Bay­ern. „Dies ist ein sehr erfreu­li­ches Zwi­schen­er­geb­nis für unse­ren Land­kreis. Auch wenn man die Zah­len für ganz Deutsch­land betrach­tet, fin­det sich nur eine Hand­voll Land­krei­se, die eine noch gün­sti­ge­re Inzi­denz auf­wei­sen“, erklärt Land­rat Klaus Peter Söllner.

„Mit Blick auf die Deutsch­land­kar­te müs­sen wir aller­dings auch fest­hal­ten, dass dies nur eine Moment­auf­nah­me ist, die nicht zuletzt auf das dis­zi­pli­nier­te Ver­hal­ten unse­rer Bür­ge­rin­nen und Bür­ger zurück­zu­füh­ren ist, lei­der aber wohl nicht ewig wäh­ren wird“, stellt Land­rat Söll­ner fest.

Die Inzi­den­zen gehen der­zeit deutsch­land­weit wei­ter dra­stisch nach oben. Zahl­rei­che Gebiets­kör­per­schaf­ten, dar­un­ter auch vie­le in Bay­ern, haben mitt­ler­wei­le den fest­ge­leg­ten Inzi­denz-Schwel­len­wert von 50 teil­wei­se stark über­schrit­ten. 17 Städ­te lagen am Don­ners­tag bereits über der Mar­ke von 100. Der Inzi­denz­wert in Nord­rhein-West­fa­len betrug 83,4, der in Bay­ern 36,7.

Die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger im Land­kreis wer­den daher wei­ter­hin um Acht­sam­keit und Ver­nunft gebe­ten. Der Auf­ruf, die viel­fäl­ti­gen Impf­an­ge­bo­te wahr­zu­neh­men und damit die Prä­ven­ti­ons­stra­te­gie des Land­krei­ses zu unter­stüt­zen, gel­te nach wie vor.

„Es ist jetzt enorm wich­tig, dass die Zahl der Imp­fun­gen wie­der steigt – ins­be­son­de­re auch unter den jun­gen Men­schen in der Regi­on. Die Imp­fung ist der­zeit sicher­lich der sicher­ste Weg, das Infek­ti­ons­ge­sche­hen im Griff zu behal­ten“, so Land­rat Söll­ner. Der­zeit liegt die Quo­te der Erst­imp­fun­gen im Land­kreis bei 65 %, die der Zweit­imp­fun­gen bereits bei über 60 %.

Update zum Stand der Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen und Schutz­imp­fun­gen im Land­kreis Kulmbach

Kulm­bach, 20.08.2021 (Stand 16.00): Am Frei­tag wur­den zwei wei­te­re posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestä­tigt. Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 7 posi­ti­ve in die letz­ten sie­ben Tage.

Der aktu­el­le 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach beträgt dem­nach 9,78.

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 14

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 7

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 9,78

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 1 (1 | 0)

in Qua­ran­tä­ne: 27

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 4.109 (+ 2)

Gene­se­ne: 3.978 (+ 0)

Ver­stor­be­ne: 117

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 46.445 (64,90 %)

Sum­me Zweit­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 43.297 (60,50 %)

In den Test­strecken der Kulm­ba­cher Abstrich­stel­le wur­den heu­te 65 wei­te­re PCR-Testun­gen durchgeführt.

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.