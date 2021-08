Der Orts-Vor­stand der Senio­ren-Uni­on der CSU Forch­heim traf sich unter Lei­tung des neu­en Vor­sit­zen­den Klaus Rapp zur kon­sti­tu­ie­ren­den Sit­zung. Dabei ging es dar­um, ein Pro­gramm für das Rest­jahr 2021 zu erar­bei­ten. Neben Fir­men­be­su­chen und Gesprä­chen mit der CSU-Stadt­rats­frak­ti­on über aktu­el­le kom­mu­nal­po­li­ti­sche The­men wur­den eine Kon­zert­fahrt nach Klo­ster Mün­ster­schwarz­ach unter Lei­tung von Alt­stadt­rä­tin Ros­wi­tha Lip­pert und eine advent­li­che Fei­er im Dezem­ber ver­ein­bart. Ein­la­dun­gen und Pres­se­an­kün­di­gun­gen erfol­gen jeweils zeit­nah. Des­wei­te­ren will sich die ört­li­che Senio­ren-Uni­on mit dem neu­en Vor­sit­zen­den des Senio­ren-Bei­rats der Stadt Forch­heim tref­fen, um aktu­el­le Fra­gen der Senio­ren-Arbeit in der Stadt erörtern.

Orts­vor­sit­zen­der Klaus Rapp und die Stell­ver­te­ter Hil­de Hof­mann und Hol­ger Lehnard rie­fen dazu auf, sich dem Orts­ver­band der SU – Forch­heim anzu­schlie­ßen. Hier­für ist eine Mit­glied­schaft in der CSU nicht unbe­dingt Vor­aus­set­zung. Klaus Rapp konn­te ver­mel­den, dass sich jüngst Alt­bür­ger­mei­ster Franz Streit der SU ange­schlos­sen hat.

Erör­tert wur­de auch die nahe Bun­des­tags­wahl am 26.9., die nach Auf­fas­sung von Edu­ard Nöth und Mar­ga Los­karn in den letz­ten Wochen vol­le Ge- und Ent­schlos­sen­heit der Uni­ons­an­hän­ger erfor­dert, wenn die Uni­ons­par­tei­en wei­ter den Kanz­ler stel­len sol­len. Klaus Rapp for­der­te daher dazu auf, die Mög­lich­keit der Brief­wahl zu nut­zen und nach Erhalt der Wahl­be­nach­rich­ti­gung, die lei­der noch nicht ver­teilt wur­de, beim Wahl­amt die Brief­wahl­un­ter­la­gen zu bean­tra­gen. Es geht um jede Stim­me. Die Senio­ren-Uni­on kämpft nach dem Mot­to „Erst- und Zweit­sti­me der CSU!“. Ver­tre­ter der Senio­ren-Uni­on wer­den sich auch an den Info-Stän­den der CSU beteiligen.

f.d.R. Edu­ard Nöth