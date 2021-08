Ver­schließ­ba­rer Behäl­ter steht am Wert­stoff­hof in der Krap­pen­ro­ther Stra­ße in Lichtenfels

Der Buchs­baum­züns­ler frisst in vie­len Gär­ten des Land­krei­ses die Buchs-Büsche kahl. Des­we­gen hat laut Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer die Fir­ma Pan­zer am Wert­stoff­hof in Lich­ten­fels an der Krap­pen­ro­ther Stra­ße einen Con­tai­ner auf­ge­stellt, in dem befal­le­nes Mate­ri­al abge­ge­ben wer­den kann. Der Con­tai­ner ist abge­deckt und ver­hin­dert so die wei­te­re Ent­wick­lung der Raupen.

Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer weist dar­auf hin, dass die­ser Con­tai­ner nur am Lich­ten­fel­ser Wert­stoff­hof zur Ver­fü­gung steht. Damit gebe es aber für die Land­kreis­bür­ge­rin­nen und ‑bür­ger eine unkom­pli­zier­te Ent­sor­gungs­mög­lich­keit. Anlie­fern­de wer­den gebe­ten, sich beim Wert­stoff­hof-Per­so­nal zu melden.