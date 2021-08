Zu einem Stadt­rund­gang mit Bier­pro­be am Mitt­woch, 25. August, lädt das Senio­ren­bü­ro der Stadt Bam­berg Bam­ber­ger Senior:innen recht herz­lich ein

Unter der fach­kun­di­gen Beglei­tung von Agil e.V. wird die hohe Kunst des Bier­brau­ens in Bam­berg leben­dig. Die Teilnehmer:innen ler­nen die wich­tig­sten Sehens­wür­dig­kei­ten der Welt­kul­tur­er­be­stadt ken­nen. Die Wege zum Bier sind in der „wah­ren Haupt­stadt des Bie­res“ kurz und die Spu­ren des Bie­res viel­fäl­tig. Wer weiß heu­te schon noch vom „Bam­ber­ger Bier­krieg“, an des­sen Ori­gi­nal­schau­platz der Weg vor­über­führt? Oder wer hat schon Bekannt­schaft mit dem „Säu­fer­männ­la“ gemacht? Zum Abschluss wech­selt der Stadt­füh­rer die Rol­le und wird zum Bier­som­me­lier. Bei der Bier­pro­be kosten die dur­sti­gen Wan­de­rer vier typi­sche sai­so­na­le Bam­ber­ger Bie­re, dar­un­ter Rauch­bier und natur­trü­bes Lager.

Treff­punkt ist für alle Teil­neh­mer um 10 Uhr am Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice, Gey­ers­wörth­stra­ße 5, Bam­berg. Nach der ca. ein­ein­halb­stün­di­gen Füh­rung besteht die Mög­lich­keit zum Aus­tausch bei einem Pick­nick. Die Teil­neh­mer brin­gen hier­für ihre Brot­zeit und Geträn­ke selbst mit. Die Anmel­dung zu die­sem Stadt­rund­gang für Senior:innen wird nur am Frei­tag, 20. August, ab 8 Uhr im Senio­ren­bü­ro des Amtes für Inklu­si­on, Zim­mer 203, Hein­richs­damm 1, Bam­berg, ent­ge­gen­ge­nom­men. Aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den ist die Teil­neh­mer­zahl auf 25 Per­so­nen begrenzt. Aus­ge­ge­be­ne Kar­ten kön­nen nicht mehr zurück­ge­nom­men wer­den. Für die Füh­rung ent­steht ein Teil­nah­me­be­trag von fünf Euro.