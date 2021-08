Ansprech­part­ner für 1.500 Hausnotruf-Teilnehmer

Seit dem 8. April betreibt der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth sei­ne eige­ne Ser­vice­zen­tra­le für den BRK-Haus­not­ruf in Bay­reuth. An 365 Tagen, rund um die Uhr besetzt, nimmt die BRK-Ser­vice­zen­tra­le alle Haus­not­ru­fe der 1.500 Haus­not­ruf-Teil­neh­mer in Bay­reuth und der Regi­on ent­ge­gen und koor­di­niert die Fahr­ten des BRK­Pa­ti­en­ten­fahr­dien­stes in Bayreuth.

Täg­lich wer­den dort 40 Alar­me des Haus­not­ruf­sy­stems und über 50 Ein­sät­ze des BRK-Pati­en­ten­fahr­dien­sten bear­bei­tet. Fünf Mit­ar­bei­ter in wech­seln­den Schich­ten garan­tie­ren, rund um die Uhr, die Annah­me von Haus­not­ruf­a­lar­men über ein moder­nes EDV-System und sen­den – je nach Situa­ti­on – Bezugs­per­so­nen aus dem per­sön­li­chen Umfeld, den BRK-eige­nen Haus­not­ruf-Hin­ter­grund­dienst oder im Not­fall den Ret­tungs­dienst oder Not­arzt über die Inte­grier­te Leit­stel­le zum Teilnehmer.

Mit der Inbe­trieb­nah­me einer eige­nen Ser­vice­zen­tra­le in der Geschäfts­stel­le des Roten Kreu­zes in der Bay­reu­ther Hin­den­burg­stra­ße, wur­de ein wei­te­res zen­tra­les Glied der Hil­fe­lei­stungs­ket­te voll­stän­dig mit in das Hil­fe­lei­stungs­sy­stem des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth aufgenommen.

Wäh­rend man in der Ver­gan­gen­heit bei zen­tra­len Stel­len auf regio­na­ler Ebe­ne außer­halb Bay­reuths mit­an­ge­glie­dert war, sind nun alle Teil­dienst­lei­stun­gen des BRK-Haus­not­ruf­sy­stems für die Teil­neh­mer aus Bay­reuth in der Regi­on auch direkt in Bay­reuth ver­or­tet. Für die Teil­neh­mer des BRK Haus­not­ruf­sy­stems in Stadt und Land­kreis Bay­reuth bie­tet es fort­an den gro­ßen Vor­teil, alle wich­ti­gen Dienst­lei­stun­gen, vom Auf­stel­len des Haus­not­ruf­sy­stems über den Tech­nik­sup­port und der Ser­vice­zen­tra­le im Not­fall, für ihr siche­res und selbst bestimm­tes Leben in den eige­nen vier Wän­den unter einem Dach ver­eint zu wis­sen. Tech­ni­sche Pro­ble­me und indi­vi­du­el­le Bedürf­nis­se kön­nen so schnell und unkom­pli­ziert über einen per­sön­li­chen Ansprech­part­ner gelöst werden.

Bei ihrem Besuch in der BRK-Ser­vice­zen­tra­le mach­ten sich der Vor­stand des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth Peter Mais­el und BRK­Kreis­ge­schäfts­füh­rer Mar­kus Ruck­de­schel selbst ein Bild von der gelun­ge­nen Umset­zung des Pro­jek­tes und den Arbeits­ab­läu­fen, nach mehr als 120 Tagen in Betrieb.

Für Peter Mais­el lie­gen die Vor­tei­le für das Rote Kreuz in Bay­reuth mit dem Betrieb einer eige­nen, unab­hän­gi­gen Ser­vice­zen­tra­le auf der Hand.

Unab­hän­gig von gro­ßen bay­ern­wei­ten System­net­zen, ist es dem BRK Kreis­ver­band Bay­reuth so mög­lich, weit fle­xi­bler auf neue tech­no­lo­gi­sche Ent­wick­lun­gen und neue End­ge­rä­te auf dem Markt zu reagieren.

Die­se kön­nen so viel ein­fa­cher in das bestehen­de System inte­griert und für die Teil­neh­mer anwend­bar gemacht werden.

Des Wei­te­ren ist für die Zukunft der BRK-Ser­vice­zen­tra­le in Bay­reuth auch der Aus­bau der Auf­ga­ben­fel­der ange­dacht, so Mar­kus Ruck­de­schel. Bereits jetzt dis­po­niert das Team der BRK-Ser­vice­zen­tra­le um die Lei­te­rin der Mobi­len Dien­ste des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth Hei­ke Gröb­ner, neben der Ent­ge­genah­me des Haus­not­ru­fes, auch die Pati­en­ten­fahr­ten des BRK-Fahr­dien­stes und sei­ner acht Spe­zi­al­fahr­zeu­ge, in denen Fahr­ten lie­gend, sit­zen­de oder im eige­nen Roll­stuhl mög­lich sind. Für die Zukunft ist die Ver­or­tung wei­te­rer Auf­ga­ben in der Zen­tra­le geplant. So soll die BRK-Ser­vice­zen­tra­le zukünf­tig als vor­ge­schal­tet Ser­vice­stel­le für alle beim Roten Kreuz in Bay­reuth ein­ge­hen­den Anru­fe die­nen. Auch das Ange­bot als Dienst­lei­stung für ande­re System­an­bie­ter ist denkbar.

Der erfolg­rei­chen Inbe­trieb­nah­me der zen­tra­len Haus­not­ruf­be­ar­bei­tung in der BRK-Ser­vice­zen­tra­le in Bay­reuth ging eine 2‑jährige Pla­nungs­und Umbau­pha­se vor­an. Hier­bei war neben einer auf­wän­di­gen Ertüch­ti­gung der tech­ni­schen Infra­struk­tur der Geschäfts­stel­le des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth in den Bay­reu­ther Hin­den­burg­stra­ße auch umfas­sen­de Schu­lun­gen der BRK-Mit­ar­bei­ten­den notwendig.