Bam­berg (ah) – Wäh­rend in den sozia­len Netz­wer­ken die Mei­nun­gen über die Anbrin­gung von Gelän­dern eher nega­tiv aus­fal­len, for­dern jetzt immer mehr Stadt­rä­te ein Brü­stungs­git­ter anzu­brin­gen und dadurch für mehr Sicher­heit zu sor­gen. Nach dem Bam­ber­ger Bür­ger­block for­dern jetzt auch die Frei­en Wäh­ler, die BUB und die FDP eine Absturz­si­che­rung an der Unte­ren Brücke. Hier der Antrag an Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Starke:

Antrag Brückengeländer FW-BuB-FDP