Forch­heim. Am Mon­tag in den frü­hen Mor­gen­stun­den lies in der Tor­stra­ße ein 54-Jäh­ri­ger die Luft aus meh­re­ren Fahr­rä­dern, warf mit einem Metall­hocker eine Fen­ster­schei­be ein und ging ver­bal auf die Bewoh­ner los. Wäh­rend kur­zer Fahn­dung konn­te der Mann von Beam­ten der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim gestellt wer­den. Auch die­sen gegen­über wur­de er mehr­fach belei­di­gend und stieß wüste Bedro­hun­gen aus.