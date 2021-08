Spar­dorf – Ver­mut­lich in der Zeit vom 02.08.21 bis 06.08.21 wur­den in der Bucken­ho­fer Stra­ße von bis­lang unbe­kann­tem Täter meh­re­re Objek­te, unter ande­rem die Fas­sa­de der Spar­kas­se, mit schwar­zer Far­be besprüht. Wer dies­be­züg­lich Beob­ach­tun­gen gemacht hat oder sonst sach­dien­li­che Hin­wei­se geben kann, möge sich bit­te mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land, Tel.: 09131/760–514, in Ver­bin­dung setzen.