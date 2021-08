Im Rah­men eines öku­me­ni­schen Got­tes­dien­stes seg­ne­ten Pfar­rer Heinz Gey­er und Pater Josef Gibus das neue Hil­fe­lei­stungs­lösch­grup­pen­fahr­zeug HLF 20 der FF Burgkunstadt.

Auf die­sen Fest­zug vom Feu­er­wehr­haus zur Chri­stus­kir­che hat­ten sich alle schon sehr gefreut, sowohl die Musi­ker des Musik­ver­eins Burg­kunst­adt, als auch die Akti­ven der FF Burg­kunst­adt. Der erste Fest­zug mit Marsch­mu­sik seit Beginn der Pan­de­mie, end­lich wie­der ein Stück­chen Nor­ma­li­tät. Lei­der mach­te der kurz vor Beginn des Got­tes­dien­stes ein­set­zen­de Regen alles zunich­te. Kurz ent­schlos­sen hat­te man den Ort des Gesche­hens in die Fahr­zeug­hal­le der Feu­er­wehr in der Lich­ten­fel­ser Stra­ße ver­legt, so dass die Seg­nung plan­ge­mäß statt­fin­den konnte.

Die bibli­sche Erzäh­lung vom barm­her­zi­gen Sama­ri­ter bil­de­te den Pre­digtrah­men von Pfar­rer Gey­er. Er mach­te deut­lich, dass es drei Par­al­le­len aus der Erzäh­lung im Lukas­evan­ge­li­um zum selbst­lo­sen Dienst der Feu­er­wehr­leu­te gibt. Genau­so wie der Sama­ri­ter die Not des Ver­letz­ten wahr­ge­nom­men hat, han­deln auch die Feu­er­wehr­ka­me­ra­den und hel­fen, wo sie gebraucht wer­den. Der Sama­ri­ter setz­te sein Kön­nen ein und brach­te den Mann in eine Her­ber­ge. Die Feu­er­wehr­leu­te heut­zu­ta­ge sind geschult, damit sie sach­ge­mäß und qua­li­fi­ziert hel­fen kön­nen. Das Trans­port­mit­tel des Sama­ri­ters war ein Esel, was zeit­ge­mäß war. Die moder­nen Feu­er­wehr­fahr­zeu­gen bie­ten für den Lai­en unge­ahn­te Mög­lich­kei­ten, um in Not­si­tua­tio­nen zu hel­fen. Aber, abseits von den tech­ni­schen Mög­lich­kei­ten ist auch heu­te noch das Herz das Wich­tig­ste, so wie es auch der Sama­ri­ter für sei­nen Näch­sten gezeigt hat. Mit Herz und Ver­stand hel­fen, sein Kön­nen ein­set­zen in täti­ger Näch­sten­lie­be, das zeich­net die­je­ni­gen aus, die ihr Kön­nen und ihre Frei­zeit für das Leben, Hab und Gut der Ande­ren ein­set­zen, beton­te er.

Gemein­sam seg­ne­ten Pfar­rer Heinz Gey­er und Pater Josef Gibus das Feu­er­wehr­fahr­zeug und stell­ten das Fahr­zeug und aller Feu­er­wehr­leu­te unter den Schutz Got­tes. Die Akti­ven der Wehr gestal­te­ten den Got­tes­dienst bei der Lesung und den Für­bit­ten mit. Die musi­ka­li­sche Aus­ge­stal­tung der Fei­er hat­te der Musik­ver­ein Burg­kunst­adt über­nom­men. Als Ein­gangs­lied hat­te man das Lied „Die Feu­er­wehr ist unser Bund“ gewählt, das nach der Melo­die „Wohl­auf, die Luft geht frisch und rein“ gesun­gen wird. „Lobe den Her­ren, der gütig erbarmt sich der Schwa­chen. Der uns gehei­ßen, zu tra­gen des ande­ren Lasten ….. Der immer mit uns, wo Feu­er und Unheil auch wütet“. Auch mit die­sem Lied wird der Ansporn der Feu­er­wehr­leu­te für ihre selbst­ge­wähl­te Auf­ga­be gesang­lich verdeutlicht.

Susan­ne Bock von Wül­fin­gen, bei die­sem Anlass in Dop­pel­funk­ti­on als 2. Bür­ger­mei­ste­rin und Vor­sit­zen­de der Feu­er­wehr Burg­kunst­adt, dank­te den bei­den Geist­li­chen für die vor­ge­nom­me­ne Seg­nung. Wegen der Pan­de­mie muss­te die­se Fei­er lan­ge auf­ge­scho­ben wer­den, obwohl das HLF 20 schon seit Juni 2020 im Ein­satz ist.

Kom­man­dant André Grot­hu­es erzähl­te, dass schon im Jahr 2016 die ersten Pla­nun­gen für eine Neu­an­schaf­fung began­nen und damit eine Wei­chen­stel­lung für die näch­sten 25 Jah­re voll­zo­gen wur­de. Nach der euro­pa­wei­ten Aus­schrei­bung wur­de die Fir­ma Schling­mann mit der Aus­füh­rung beauf­tragt. Nach einer ersten Pro­jekt­be­spre­chung 2019 wur­de das Fahr­zeug inner­halb der Wehr voll­kom­men neu geplant. So ist der Fahr­zeug­auf­bau mit der best­mög­li­chen Aus­stat­tung kom­plett nach den eige­nen Plä­nen und Wün­schen ent­stan­den. Der wesent­li­che Unter­schied eines HLF zu einem Lösch­grup­pen­fahr­zeug ist die umfang­rei­che Aus­rü­stung für die Tech­ni­sche Hil­fe­lei­stung. In die­sem Zusam­men­hang bedank­te sich der Kom­man­dant beim Stadt­rat für die Bereit­stel­lung der Mit­tel und bei der Stadt­ver­wal­tung, hier beson­ders bei der Käm­me­rin Hei­ke Eber für die Unter­stüt­zung und Beschaf­fung des neu­en HLF.

Als schließ­lich am 26.06.2020 die Über­füh­rung des Fahr­zeugs anstand, wur­den diver­se bereits vor­han­de­ne Gerät­schaf­ten im Mehrz­weg­fahr­zeug ins Werk nach Dis­sen mit­ge­nom­men und ins neue HLF 20 gepackt. Da waren dann noch etli­che Umbau­ar­bei­ten nötig, bis schließ­lich alle Pla­nun­gen der Burg­kunst­adter Wehr umge­setzt waren. Das HLF 20 Varus koste­te 380.000 €, dazu kamen noch Gerät­schaf­ten im Wert von 50.000 €. Die Beschaf­fung wur­de mit 125.000 € vom Frei­staat Bay­ern gefördert.

Kreis­brand­mei­ster Micha­el Kan­nen­gie­ßer brach­te es in sei­nem Gruß­wort auf den Punkt. Seit über 150 Jah­ren haben es sich Frau­en und Män­ner in Burg­kunst­adt zur Auf­ga­be gemacht Men­schen­le­ben zu ret­ten. Was damals mit Lösch­ei­mern und Lösch­ket­ten begann hat sich heut­zu­ta­ge fort­ent­wickelt zu modern­sten Feu­er­wehr­fahr­zeu­gen. Das wich­tig­ste hier­bei sind aber immer noch die Men­schen, die Bestand­teil der Hilfs­ket­te sind. Ihre Bereit­schaft sich immer wie­der auch der Her­aus­for­de­rung stel­len, sich für neue Hilfs­tech­ni­ken aus­bil­den zu las­sen ist immens wich­tig und dafür dank­te er namens der Kreis­füh­rung allen Kame­ra­din­nen und Kameraden.

