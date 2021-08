Am Mitt­woch, 18. August, lädt der BUND Natur­schutz herz­lich ein zur geführ­ten Wan­de­rung „Alte Bäu­me und Biber­burg“ bei Ebrach um 17.30 Uhr. Der Treff­punkt wird bei Anmel­dung bekannt gege­ben. Weg­län­ge ca. 4 km, Dau­er ca. 3 Stun­den. Wir durch­que­ren alte Wald­be­stän­de im Win­kel­ho­fer Forst und ler­nen inter­es­san­te Details über Alt­baum­be­woh­ner, Tot­holz und Pil­ze ken­nen. Zum Abschluss besu­chen wir das Biber­bio­top an der Mitt­le­ren Ebrach. Ver­an­stal­ter ist der BUND Natur­schutz Bam­berg in Koope­ra­ti­on mit den Freun­des­kreis Natio­nal­park Stei­ger­wald und Bay­ern­Tour­Na­tur. Die Ver­an­stal­tung ist kosten­los, Sie sind herz­lich ein­ge­la­den. Bit­te Mund-Nasen-Bedeckung mit­neh­men und Min­dest­ab­stand von 1,5 Metern ein­hal­ten. Infos: 0151/ 51 79 76 73.