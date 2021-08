Höchstadt. Ab Mon­tag, den 16. August, ab 9:00 Uhr, bis Frei­tag, den 20. August 2021, ist die Unter­füh­rung der Staats­stra­ße 2763 im Zuge des sechs­spu­ri­gen Aus­baus der A3 kom­plett gesperrt. Grund ist der Ein­bau eines Trag­ge­rüsts für die Scha­lung des Über­baus. Die Umlei­tung wäh­rend der Voll­sper­rung ver­läuft ab Höchstadt über Etzels­kir­chen – Pom­mers­fel­den – Steppach – Stol­zeroth nach Mühlhausen.

Auto­bahn­ab­fahrt in Fahrt­rich­tung Nürn­berg gesperrt

Um die Kel­ler­berg­an­la­ge in Höchstadt zu schüt­zen, ist in die­sem Zeit­raum die Auto­bahn­ab­fahrt AS Höchstadt- Nord in Fahrt­rich­tung Nürn­berg wäh­rend der Bau­ar­bei­ten gesperrt. Auf­grund der Sper­rung der Abfahrt muss die Bedarfs­um­lei­tung „U 11“ zwi­schen AS Schlüs­sel­feld und AS Höchstadt-Nord ver­legt wer­den. Die Umlei­tung führt über AS Schlüs­sel­feld St 2260 – Wacheroth – St 2260 – Mühl­hau­sen – St 2260 – Stol­zen­roth – St 2260 – Steppach – St 2263 – Pom­mers­fel­den – St 2263 – St 2286 – B 505 – A 3.

VGN-Linie 207 betroffen

Wäh­rend der Sper­rung der Unter­füh­rung der St 2763 von Mon­tag, den 16. August, 9:00 Uhr, bis Frei­tag, den 20. August 2021, 18:00 Uhr, ver­kehrt die VGN-Linie 207 aus­schließ­lich als Bedarfs­ver­kehr (sog. „Ruf­bus“). Fahrt­wün­sche sind mind. eine Stun­de vor Abfahrt tele­fo­nisch beim Ver­kehrs­un­ter­neh­men unter der Ruf­num­mer 09193 635812 in der Zeit von 6:00 – 20:00 Uhr anzu­mel­den. Nach Abschluss der Bau­maß­nah­me ver­kehrt die Linie 207 wie­der als „nor­ma­ler“ Linienverkehr.

Die Unte­re Ver­kehrs­be­hör­de des Land­rats­am­tes bit­tet um Ver­ständ­nis für die not­wen­di­ge Maß­nah­me und bit­tet Ver­kehrs­teil­neh­me­rin­nen und Ver­kehrs­teil­neh­mer um Ent­schul­di­gung für even­tu­el­le Beein­träch­ti­gun­gen im Straßenverkehr.