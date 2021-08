Im Medi­zi­ni­schen Ver­sor­gungs­zen­trum Fich­tel­ge­bir­ge ist seit Anfang Juli Dr. med. Hans-Ger­hard Nagel, Fach­arzt für Der­ma­to­lo­gie und Venero­lo­gie, tätig. Die Der­ma­to­lo­gie ist somit der 5. Fach­be­reich für das MVZ Fichtelgebirge.

Dr. med. Hans-Ger­hard Nagel ist der neue Der­ma­to­lo­ge am MVZ Fich­tel­ge­bir­ge. Seit Juli 2021 bie­tet er an bei­den Stand­or­ten des MVZ Fich­tel­ge­bir­ge in Markt­red­witz und Selb sei­ne Sprech­stun­den an.

Der Fach­arzt für Der­ma­to­lo­gie und Venero­lo­gie führt die Zusatz­be­zeich­nung All­er­go­lo­gie und die Zusatz­be­zeich­nung Umwelt­me­di­zin, sowie die Schwer­punkt­be­zeich­nung Ernäh­rungs­be­auf­trag­ter Arzt.

Neben einer umfas­sen­den Bera­tung und Behand­lung von Haut- und Geschlechts­krank­hei­ten (z. B.: All­er­gien, Ekze­men, Neu­ro­der­mi­tis, Leber­flecken) führt er auch klein­chir­ur­gi­sche Ein­grif­fe (z. B. Pro­be­ent­nah­men und/​oder Ent­fer­nung ver­däch­ti­ger Haut­ver­än­de­run­gen) durch.

„Ich freue mich, den Pati­en­tin­nen und Pati­en­ten im schö­nen Fich­tel­ge­bir­ge wie­der eine haut­ärzt­li­che Ver­sor­gung anbie­ten zu kön­nen. Nach den ersten Wochen hier kann ich sagen, dass mir die Men­schen in die­ser Regi­on wirk­lich sehr sym­pa­thisch sind und ich mich auf die wei­te­re Arbeit hier im Team des MVZ sehr freue.“ Dr. Hans-Ger­hard Nagel kennt und liebt die Regi­on aus sei­ner Stu­di­en­zeit in Regens­burg und könn­te eigent­lich bereits in den Ruhe­stand gehen. Statt­des­sen lebt er jetzt in Mainz und im Fich­tel­ge­bir­ge: „Ich bin fit und mir macht mein Beruf Freu­de & Spaß und ich möch­te ein­fach noch nicht daheim her­um­sit­zen.“ Zum Lei­stungs­spek­trum des neu­en Fach­be­reichs soll künf­tig außer­dem die Haut­krebs­früh­erken­nung gehö­ren. Hier­zu wer­den wir noch­mals geson­dert informieren.

Zudem bringt der Medi­zi­ner sei­ne weit­rei­chen­den Erfah­run­gen aus den Berei­chen der­Er­näh­rungs­me­di­zin (DGEM), der Medi­ka­men­tö­sen Tumor­the­ra­pie, der Der­ma­to­lo­gi­schen Laser­me­di­zin und der Pal­lia­tiv­me­di­zin, sowie als Diplom-Bio­lo­ge (Mikro­bio­lo­gie) in die Sprech­stun­den ein.

Herr Dr. Nagel hat an der Uni­ver­si­tät Regens­burg stu­diert und an der Lud­wig-Maxi­mi­li­ans­Uni­ver­si­tät in Mün­chen sei­ne Ärzt­li­chen Prü­fun­gen absolviert.

Vor sei­nem Ein­tritt in das MVZ Fich­tel­ge­bir­ge, führ­te er als Chef­arzt den Fach­be­reich Der­ma­to­lo­gie und Venero­lo­gie an der DKD (Deut­sche Kli­nik für Dia­gno­stik) Wiesbaden.

Ter­min­ver­ein­ba­run­gen bei Dr. Nagel sind ab sofort unter 09231 95289–0 mög­lich. Zusätz­lich bie­tet das MVZ auch einen Rück­ruf­ser­vice auf der Web­site an (www​.mvz​-fich​tel​ge​bir​ge​.de) sowie den Kon­takt per Whats­App (0151–627 33 914).

Der Whats­App-Ser­vice des MVZ kann genutzt wer­den für Ter­min­an­fra­gen, even­tu­el­le Absa­gen pati­en­ten­seits, Rezept­an­for­de­run­gen und Überweisungsanforderungen.