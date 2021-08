Wun­sie­del – Nach­dem über 550 Teil­neh­mer im Land­kreis Wun­sie­del im Fich­tel­ge­bir­ge im Jahr 2020 alle bis­he­ri­gen Rekor­de gebro­chen und bay­ern­weit den 5. Platz in der Kate­go­rie 50.000 – 99.999 Ein­woh­ner „erra­delt“ haben, nimmt der Land­kreis auch im Jahr 2021 wie­der, der Akti­ons­zeit­raum ist vom 6. bis 26. Sep­tem­ber 2021, an der welt­weit größ­ten Fahr­rad­kam­pa­gne, dem STADT­RA­DELN, teil. Beim STADT­RA­DELN geht es um Spaß am Fahr­rad­fah­ren und tol­le Prei­se, aber vor allem dar­um, mög­lichst vie­le Men­schen für das Umstei­gen auf das Fahr­rad im All­tag zu gewin­nen. Vie­le all­täg­li­che Strecken kön­nen leicht mit dem Fahr­rad zurück­ge­legt wer­den. Beim STADT­RA­DELN kann das jeder ein­mal aus­pro­bie­ren und die Mobi­li­täts­wen­de selbst aktiv mit­ge­stal­ten! Die Anmel­dung ist ab sofort unter unter www​.stadt​ra​deln​.de/​l​a​n​d​k​r​e​i​s​-​w​u​n​s​i​e​del möglich.

Beglei­tet wird das STADT­RA­DELN auch in die­sem Jahr von der Akti­on „Radl-Shop­per“, die unser Kli­ma­schutz­ma­na­ger Jür­gen Kro­mer aber­mals vor­be­rei­tet hat. In die­sem Jahr stellt sich der „Radl-Shop­per“ grö­ßer auf, sage und schrei­be 100 Geschäf­te neh­men teil und ins­ge­samt wer­den auch dop­pelt sovie­le Prei­se ausgeschüttet.

So funk­tio­niert der „Radl-Shop­per“:

Alle Inter­es­sier­ten kön­nen sich den Fly­er unter www​.land​kreis​-wun​sie​del​.de/​r​a​d​l​-​s​h​o​p​per run­ter­la­den (hier fin­det sich auch eine Liste der teil­neh­men­den Geschäf­te) oder bei den Gemein­den im Land­kreis direkt abho­len. Dann heißt es: ab aufs Rad und sich beim Ein­kauf die Stem­pel­kar­te beim Bezah­len abstem­peln lassen.

Wer acht ver­schie­de­ne Läden auf sei­ner Kar­te hat, kann die die Stem­pel­kar­te ent­we­der abfo­to­gra­fie­ren und abschicken. Mög­lich ist das per Email an radl

shopper@​landkreis-​wunsiedel.​de oder per Post an: Land­rats­amt Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge, Jür­gen Kro­mer (Kli­ma­schutz), Jean-Paul-Stra­ße 9; 95632 Wun­sie­del. Unter den ein­ge­gan­ge­nen Stem­pel­kar­ten wer­den 20 Gewin­ner gezo­gen, die je einen von 10 Ein­kaufs­gut­schei­nen im Wert von 50€ erhalten.

Durch die Teil­nah­me an der Akti­on hel­fen alle Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer der Umwelt und ihrer Gesund­heit und die erra­del­ten Kilo­me­ter natür­lich auch gleich bei der Akti­on Stadt­ra­deln mit eintragen.