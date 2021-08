KULM­BACH. Einen Toi­let­ten­an­hän­ger, der am ver­gan­ge­nen Sonn­tag im Zusam­men­hang mit einer Ver­an­stal­tung in Kulm­bach abge­stellt war, ent­wen­de­ten unbe­kann­te Täter im Zeit­raum von Sonn­tag bis Mon­tag­nach­mit­tag. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen auf­ge­nom­men und sucht Zeugen.

Am Sonn­tag­nach­mit­tag stand der Anhän­ger mit dem Kenn­zei­chen „KG-WC101“ auf­grund einer Ver­an­stal­tung auf dem Gelän­de eines Möbel­ge­schäf­tes in der Stra­ße „Lei­ten­acker“. Die Längs­sei­ten des Wagens sind mit der Auf­schrift „VIP-Toi­let­ten­wa­gen“ und einer gro­ßen Wer­be­an­zei­ge ver­se­hen. Nach Ver­an­stal­tungs­en­de park­ten die Ver­ant­wort­li­chen den Anhän­ger gegen­über des Geschäfts an der dor­ti­gen Stra­ße. Als der Toi­let­ten­wa­gen am Mon­tag­nach­mit­tag wie­der abge­holt wer­den soll­te, war er verschwunden.

Für den Abtrans­port des Anhän­gers ist ein gro­ßes Zug­fahr­zeug mit Anhän­ger­kupp­lung erfor­der­lich. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 40.000 Euro.

Zeu­gen, die im Zeit­raum von Sonn­tag­nach­mit­tag, 15 Uhr, bis Mon­tag­nach­mit­tag, 17 Uhr, ver­däch­ti­ge Per­so­nen und/​oder gro­ße Fahr­zeu­ge im Bereich des Park­plat­zes und der Stra­ße „Lei­ten­acker“ bemerkt haben, wer­den gebe­ten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/506–0 zu melden.