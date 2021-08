Start der Bewer­bungs­pha­se für den BLSV-Ehrenamtspreis

Auch im Jahr 2021 zeich­net der Baye­ri­sche Lan­des-Sport­ver­band mit dem BLSV-Ehren­amts­preis wie­der Per­sön­lich­kei­ten aus, die sich mit außer­ge­wöhn­lich gro­ßem Enga­ge­ment und viel Herz­blut für ihren Ver­ein und für das The­ma „Ehren­amt im Sport“ in ganz Bay­ern ein­ge­setzt haben. Bewer­bun­gen sind ab sofort wie­der möglich!

Im Mit­tel­punkt der Kam­pa­gne ste­hen erneut Vor­bil­der, die mit ihrer Arbeit einen wert­vol­len Bei­trag für die Gesell­schaft lei­sten und daher eine ganz beson­de­re Wert­schät­zung ver­die­nen. Gleich­zei­tig soll die Aus­zeich­nung frei­wil­li­ges Enga­ge­ment im Sport noch stär­ker in den Mit­tel­punkt des öffent­li­chen Inter­es­ses rücken und auf­zei­gen, dass es sich lohnt, ehren­amt­lich aktiv zu sein.

BLSV-Prä­si­di­ums­mit­glied und Vor­sit­zen­der des BLSV-Ver­bands­bei­ra­tes, Udo Egle­der, betont den enor­men Stel­len­wert des Ehren­amts: „Ohne Ehren­amt kein Sport! Die­ser Satz steht sinn­bild­lich für den uner­müd­li­chen, täg­li­chen Ein­satz der rund 300.000 ehren­amt­lich Täti­gen in unse­ren Sport­ver­ei­nen. Die­ses her­aus­ra­gen­de Enga­ge­ment ist der Motor für den Sport­be­trieb und damit für die gesam­te Gesell­schaft. Um die­sen Ein­satz zu wür­di­gen, rufen wir auch in die­sem Jahr den BLSV-Ehren­amts­preis aus. Das Ehren­amt ist das Rück­grat des baye­ri­schen Sports – mit dem Ehren­amts­preis möch­ten wir unse­ren Bei­trag für die Aner­ken­nungs­kul­tur lei­sten und „Dan­ke“ sagen. Den nur durch den Ein­satz der ehren­amt­lich Täti­gen konn­te der so erfolg­rei­che Wie­der­ein­stieg in den Sport­be­trieb nach der Coro­na-Kri­se gestal­tet werden.“

Pro­mi­nen­te Unter­stüt­zung für den BLSV-Ehrenamtspreis

Schirm­her­rin des BLSV-Ehren­amts­prei­ses ist die Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­rin für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les, Caro­li­na Traut­ner. Die Mini­ste­rin wird auch bei der fei­er­li­chen Preis­ver­lei­hung am Frei­tag, den 26. Novem­ber 2021, mit vor Ort sein und die Gewin­ner per­sön­lich aus­zeich­nen (Ort und Uhr­zeit der Preis­ver­lei­hung wer­den noch bekannt gegeben).

Caro­li­na Traut­ner, Staats­mi­ni­ste­rin für Fami­lie, Arbeit und Sozia­les: „Ehren­amt­li­che sind die besten Vor­bil­der, die man sich wün­schen kann. Mit ihrem Enga­ge­ment und ihrem Ein­satz lei­sten sie einen unver­zicht­ba­ren Bei­trag für das Gemein­wohl unse­rer Gesell­schaft. Der BLSV-Ehren­amts­preis rückt das Enga­ge­ment der Ehren­amt­li­chen deut­lich in den Mit­tel­punkt und macht ihren uner­müd­li­chen Ein­satz sicht­bar. Des­halb kann ich alle nur ermun­tern: Machen Sie mit, bewer­ben Sie sich, zei­gen Sie Ihr Enga­ge­ment, denn alle unse­re Ehren­amt­li­chen ver­die­nen unse­re Aner­ken­nung und Wertschätzung!“

Fol­gen­de Kate­go­rien sind in die­sem Jahr ausgeschrieben:

Inno­va­ti­on: Für her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment bei der Umset­zung von Inno­va­tio­nen und visio­nä­ren Ideen im orga­ni­sier­ten Sport.

Jugend: Für her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment jun­ger Men­schen im Ver­eins­sport (Ehren­amt­li­che® muss unter 27 Jah­re sein).

Integration/​Inklusion: Für her­aus­ra­gen­des Enga­ge­ment bei der erfolg­rei­chen Zusam­men­füh­rung von Men­schen im Sport.

Bezirks-Ehren­amt­li­che® des Jah­res: Zusätz­lich wird aus jedem der sie­ben BLSV-Bezir­ke ein(e) Kandidat(in) in der Kate­go­rie „Ehren­amt­li­che® des Jah­res" ausgezeichnet.

Die Bewer­bungs­pha­se für den Ehren­amts­preis läuft noch bis 10. Okto­ber 2021.

Alle Infor­ma­tio­nen zum Wett­be­werb, zur Bewer­bung und ein Kam­pa­gnen­pla­kat zum Down­load gibt es auf www​.blsv​.de/​e​h​r​e​n​a​m​t​s​p​r​eis.