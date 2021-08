Für das Heim­spiel der Fuß­ball-Bay­ern­li­ga am kom­men­den Sams­tag, 14. August, gegen den Würz­bur­ger FV gibt es Kar­ten nur im Vor­ver­kauf. Dar­auf macht der FCE auf­merk­sam. Für Gäste­fans aus Würz­burg steht am Sams­tag der Gästef­an­block D zur Ver­fü­gung. Gekauft wer­den kön­nen die Kar­ten im Online­shop des FC Ein­tracht Bam­berg unter https://​fce2010​.reser​vix​.de/​e​v​e​nts oder an fol­gen­den Vor­ver­kaufs­stel­len: bvd Kar­ten­ser­vice Bam­berg (Lan­ge Stra­ße 39/41), Kar­ten­ki­osk Bam­berg an der Bro­se Are­na (Forch­hei­mer Stra­ße), Lot­to Hüm­mer Hall­stadt (Emil-Kem­mer-Stra­ße 19), Rei­se­bü­ro Ebern (Rit­ter-von-Schmitt-Stra­ße 8 ), Annett´s Rei­se­bü­ro Hirschaid (Kirch­platz 5). Für sei­ne Heim­spie­le im August, vier an der Zahl, hat der FC Ein­tracht Bam­berg ein Kom­bi­ticket zusam­men­ge­stellt. Die „FCE Dau­er­kar­te August 2021“ gibt es für 24,50 Euro bzw. 19 Euro (ermä­ßigt) und beinhal­tet die Bay­ern­li­ga­heim­spie­le gegen den Würz­bur­ger FV (14. August), die SpVgg Ans­bach (21. August) und den TSV Groß­bar­dorf (31. August). Zudem gehört das Test­spiel am Diens­tag, 10. August, gegen das Spit­zen­spiel aus Katar, Al-Gha­ra­fa SC, dazu. Auch die „FCE Dau­er­kar­te August 2021“ gibt es nur im Vorverkauf.