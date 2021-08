Bei einem Tref­fen Anfang ver­gan­ge­ner Woche mit den Anwoh­nern der Erlich­stra­ße und der Bür­ger­initia­ti­ve Bamberg.Gemeinsam.Mobil wird erneut auf die Fol­gen des Umbaus auf­merk­sam gemacht. “Nicht nur wird es zu einer Ver­schär­fung der Park­si­tua­ti­on kom­men – es wird hier bewusst ohne Not eine Gefah­ren­stel­le geschaf­fen”, fasst Flo­ri­an Köhn, Spre­cher von Bamberg.Gemeinsam.Mobil, die Situa­ti­on in der Erlich­stra­ße zusam­men. Und Anwoh­ner Robert Pawel­c­zak klagt an: “Alle Bemü­hun­gen aus der Bür­ger­schaft und ein­zel­ner Stadt­rats­frak­tio­nen waren umsonst! Das wur­de mir klar, als es am Mon­tag hier einen Orts­ter­min der Stadt­ver­wal­tung und der Stadt­wer­ke gab. Es ist erschreckend, wie mit den Beden­ken der Anwoh­ner umge­gan­gen wird.” Was im Mai in der Sit­zung des Mobi­li­täts­se­nats beschlos­sen wur­de, klingt zunächst wenig

spek­ta­ku­lär: Öff­nung der Erlich­stra­ße für den Rad­ver­kehr in bei­de Richtungen.

Die­ser Beschluss wur­de her­bei­ge­führt, da in der Sit­zungs­vor­la­ge erklärt wur­de, es sei das Ergeb­nis einer Unter­schrif­ten­samm­lung im Umfeld der Erlich­stra­ße. Dass die­ses Umfeld die Erlich­stra­ße selbst aus­ge­spart hat und die Liste an einem stadt­teil­be­kann­ten Kiosk aus­lag, wur­de erst Tage nach der Sit­zung bekannt. Doch was bedeu­tet die­ser Beschluss nun in der Pra­xis? Rad­fah­rer dür­fen die Erlich­stra­ße nun in bei­den Rich­tun­gen befah­ren. “Das ist so lan­ge kein Pro­blem, bis der Bus entgegenkommt!

Dann wird es schnell sehr eng und gefähr­lich für alle Ver­kehrs­teil­neh­mer. Dass wir in einem Gebiet mit hohem Park­druck auch noch Park­plät­ze dafür opfern, ist ein wei­te­res Pro­blem”, erklärt Pawel­c­zak. Und Köhn ergänzt: “Hält man sich an die vor­ge­schrie­be­nen Abstän­de, ist die­ses Befah­ren in die ent­ge­gen­ge­setz­te Rich­tung bei Gegen­ver­kehr nicht mal mehr mit dem Lasten­rad mög­lich!“. Betrach­tet man sich die gesam­te Ver­kehrs­si­tua­ti­on in die­sem Gebiet kann man schon mal nach­fra­gen, war­um die­se Maß­nah­me über­haupt not­wen­dig war. Unweit und par­al­lel zur Erlich­stra­ße führt ein her­vor­ra­gend aus­ge­bau­ter Rad­weg am Kuni­gun­den­damm von der

Gereuth in Rich­tung Innen­stadt und auch die direk­ten Par­al­lel­stra­ßen sind für den Rad­ver­kehr frei­ge­ge­ben. Wer­den hier per­sön­li­che Inter­es­sen eini­ger weni­ger Per­so­nen umge­setzt und dabei der Wil­le der Anwoh­ner missachtet?

Zeit­gleich flat­ter­te bei ver­schie­de­nen Frak­tio­nen Post in den Brief­ka­sten: Die ver­schie­de­nen Anträ­ge wur­den abge­lehnt, der Beschluss sei getrof­fen und wer­de umge­setzt, lässt das Rat­haus unmiss­ver­ständ­lich ver­kün­den. Auch bleibt unge­klärt, wie vie­le direk­te Anwoh­ner denn nun wirk­lich für die Öff­nung der Erlich­stra­ße unter­schrie­ben haben: “Unser Antrag zur Klä­rung die­ser Fra­ge wur­de mit der Begrün­dung abge­lehnt, es sei aus daten­schutz­recht­li­chen Grün­den nicht mög­lich, die Unter­schrif­ten mit dem Mel­de­re­gi­ster abzu­glei­chen. Da stellt sich schon die Fra­ge, war­um dies bei der Betei­li­gungs­platt­form bam​berg​-gestal​ten​.de ohne Pro­ble­me mög­lich war”, wun­dert sich Stadt­rä­tin Clau­dia John (FW) und ergänzt: “Wir hät­ten nie­mals zuge­stimmt, hät­te man hier mit offe­nen Kar­ten gespielt!“ “So schnell geben wir nicht auf. Immer­hin soll es nach 9 Mona­ten zu einer Eva­lua­ti­on der neu­en Ver­kehrs­füh­rung kom­men. Viel­leicht wer­den wir dann auch befragt“, fragt Pawel­c­zak zynisch. “Betrach­tet man sich die Erlich­stra­ße, ist es ein wei­te­res Bei­spiel völ­lig ver­fehl­ter Ver­kehrs­po­li­tik und Bür­ger­be­tei­li­gung in die­ser Stadt. Mal wie­der wur­de der Rad­ver­kehr über den Wil­len der Anwoh­ner gestellt. Das darf nicht mehr pas­sie­ren”, stellt Köhn abschlie­ßend klar.