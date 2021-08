„Zum heil­gen Veit von Staf­fel­stein komm ich empor gestie­gen und seh‘ die Lan­de um den Main zu mei­nen Füßen lie­gen“, dich­te­te einst Joseph Vic­tor von Schef­fel im Som­mer des Jah­res 1859. Das Gedicht ist heu­te als „Lied der Fran­ken“ weit­hin bekannt.

Den Spu­ren des gro­ßen Bie­der­mei­er Dich­ters, dem heu­te noch in Göß­wein­stein ein Denk­mal und im gegen­über­lie­gend im gleich­na­mi­gen Schef­fel Gast­hof die Schef­fel-Stu­be gewid­met ist, folg­te auch die Pfarr­ge­mein­de „Zur Hei­lig­sten Drei­fal­tig­keit Göß­wein­stein“ bei ihrer dies­jäh­ri­gen Fuß­wall­fahrt nach Vier­zehn­hei­li­gen. Auf­grund der Beschrän­kun­gen durch die Coro­na-Regeln konn­te die Wall­fahrt aller­dings nur in einem klei­ne­ren Rah­men statt­fin­den. Wall­fahrts­füh­rer Georg Schäff­ner hat­te des­halb zu einer „Mini­wall­fahrt“ von Ützing nach Vier­zehn­hei­li­gen und wie­der zurück ein­ge­la­den. Dank­bar wur­de die­se Ein­la­dung von einer statt­li­chen Anzahl von Pil­ge­rin­nen und Pil­gern angenommen.

Ver­se­hen mit dem Rei­se­se­gen durch den frü­he­ren Eber­mann­städ­ter Dekan Pfar­rer Hans Hüb­ner star­te­te die Wall­fahrt von der Pfarr­kir­che St. Johan­nes der Täu­fer in Ützing. Unter den Klän­gen der „Göß­wein­stei­ner Wall­fahrts­blas­mu­sik“, zu der sich auch in die­sem Jahr erfreu­lich vie­le jun­ge Blä­se­rin­nen und Blä­ser zusam­men­ge­fun­den hat­ten, wur­de der „mäßig stei­le Anstieg“ zum Staf­fel­berg in Angriff genom­men. Nach einer gebüh­ren­den Erho­lungs­pau­se und dem herr­li­chen Blick über „die Lan­de um den Main“ durf­te natür­lich das Sin­gen des Fran­ken­lieds nicht feh­len. Durch Wald und Flur des frän­ki­schen Lan­des am Ober­main ging es mit Gebet und Gesang nach Vier­zehn­hei­li­gen. Natür­lich wur­de hier­bei auf den vor­ge­schrie­be­nen Abstand auf­grund der Coro­na-Regeln geach­tet, die lei­der auch einen gemein­sa­men Ein­zug in die Basi­li­ka nicht erlaubten.

Den Wall­fahrts­got­tes­dienst zele­brier­te Göß­wein­steins Pfar­rer Pater Lud­wig Mazur. Die Lesung und die Für­bit­ten trug Kir­chen­pfle­ger Georg Lang vor. Am Ende des Got­tes­dien­stes ehr­te Wall­fahrts­seel­sor­ger Pater Johan­nes Thum Chri­sti­ne Mül­ler und Wolf­gang Sin­ger für jeweils 25 Wall­fahr­ten in den Gna­den­ort Vierzehnheiligen.

Nach der Rück­kehr über den „alten Staf­fel­berg“ nach Ützing emp­fing Pfar­rer Hüb­ner die Wall­fahrt wie­der und ent­ließ sie mit dem Schluss­se­gen in den All­tag. Georg Schäff­ner dank­te ihm hier­für und unter­strich dabei das herz­li­che Wesen von Pfar­rer Hüb­ner. Unter gro­ßem Applaus dank­te Thor­sten Grell­ner Georg Schäff­ner für die Vor­be­rei­tung und Durch­füh­rung der wie­der bestens gelun­ge­nen Wallfahrt.

Bei der anschlie­ßen­den klei­nen Run­de im Gast­haus „Zum Kut­scher“ in Ützing dank­te Georg Schäff­ner den Wall­fahrts­bild- und Laut­spre­cher­trä­gern Wolf­gang Sin­ger, Edu­ard Sebald, Georg Neu­ner sowie Hans Bren­del, der Musik und Vor­be­te­rin Bar­ba­ra Grell­ner. Mit beson­de­rer Freu­de konn­te er der jun­gen Musi­kan­tin Lau­ra Grü­ner die Ehrung für ihre sie­ben­ma­li­ge Teil­nah­me an der Vier­zehn­hei­li­gen-Wall­fahrt über­rei­chen. Mit der Hoff­nung, dass wie­der eine „nor­ma­le“ Wall­fahrt nach Vier­zehn­hei­li­gen statt­fin­den kann, freu­ten sich vie­le Wall­fah­re­rin­nen und Wall­fah­rer schon auf das näch­ste Jahr.