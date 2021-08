Elfrie­de Rump­ler hat „alles abgschdaubd“ – die Glück­se­rei öff­net wieder

Für einen Video­dreh hat Elfrie­de Rump­ler ali­as Andrea Lip­ka „alles abgschdaubd“ nach der mona­te­lan­gen coro­nabe­ding­ten Zwangs­pau­se. In den letz­ten Mona­ten wur­de die Glück­se­rei reno­viert und für die Wie­der­eröff­nung am 17. Sep­tem­ber vor­be­rei­tet. Ein neu­er, leicht zu rei­ni­gen­der Boden, der Wär­me aus­strahlt und hygie­ni­sche Stan­dards setzt, fünf neue Luft­rei­ni­gungs­ge­rä­te, die 99,9% viren­freie Räu­me ver­spre­chen sowie die wei­ter­hin redu­zier­ten Tische und Sitz­plät­ze mit gro­ßem Abstand sor­gen für einen unbe­schwer­ten Abend, wenn sich die Türen der Glück­se­rei wie­der öff­nen. Auch Geträn­ke und klei­ne Spei­sen sind wie­der unter Ein­hal­tung aller Hygie­ne­re­geln erhält­lich „Nach den dunk­len Mona­ten ist es Zeit, wie­der Lebens­freu­de zu tan­ken. Wir wol­len Ihnen in der Glück­se­rei einen unbe­schwer­ten Abend berei­ten, Sie zum Lachen brin­gen und dadurch Ihr Immun­sy­stem stär­ken – denn Lachen ist nach­ge­wie­se­ner­ma­ßen gesund!“ Das Pro­gramm für September/​Oktober liegt ab sofort vor der Glück­se­rei aus bzw. ist im Inter­net unter www​.glueck​se​rei​.de zu fin­den. Neben Andrea Lip­ka in viel­fäl­ti­gen Erfolgs­stücken ste­hen Gast­spie­le ande­rer Künst­ler wie Jacky und Miss Mara oder den Wes­pen aus Alt­dorf… auf dem Plan.