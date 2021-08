HOF. Im Lau­fe des Frei­tag­vor­mit­tags kam es im Raum Hof und Wun­sie­del zu einem ver­mehr­ten Anruf­auf­kom­men ver­meint­li­cher Ange­hö­ri­ger, die für ein vor­ge­täusch­tes Unfall­ge­sche­hen von ihren Betrugs­op­fern Geld for­der­ten. Die Ange­ru­fe­nen erkann­ten die kri­mi­nel­le Masche und been­de­ten das Tele­fo­nat. In einem Fall aus Hof kam es jedoch zu einer Geld­über­ga­be. Die Kri­po Hof über­nahm die Ermittlungen.

Gegen 11 Uhr klin­gel­te bei einer 73-jäh­ri­gen Hofe­rin das Tele­fon. Am ande­ren Ende der Lei­tung stell­te sich eine jun­ge Frau als deren Enke­lin vor, gab an einen Ver­kehrs­un­fall ver­ur­sacht zu haben und for­der­te eine hohe Geld­sum­me, um wei­te­re zivil­recht­li­che Schrit­te abzu­wen­den. Durch geschick­te Gesprächs­füh­rung über­zeug­te die Betrü­ge­rin die hilfs­be­rei­te Rent­ne­rin. Sie hob dar­auf­hin einen Geld­be­trag in nied­ri­ger fünf­stel­li­ger Höhe von einer Bank ab und über­gab das Bar­geld spä­ter an einen ihr unbe­kann­ten Mann. Nach bis­he­ri­gen Erkennt­nis­sen kam es gegen 12 Uhr in der The­re­si­en­stra­ße / Bahn­hof­stra­ße, gegen­über der dor­ti­gen Moschee, zur Geldübergabe.

Die Kri­po Hof über­nahm die Ermitt­lun­gen und bit­tet um Zeugenhinweise.

Der Geld­ab­ho­ler kann wie folgt beschrie­ben werden:

Er ist etwa 45 bis 50 Jah­re alt und geschätz­te 165 Zen­ti­me­ter groß.

Hat dun­kel­blon­de Haa­re und eine kräf­ti­ge Statur.

Er trug eine hell­graue Stoff­ho­se, ein hell­blau­es Polo­shirt und eine schwar­ze Base Cap.

Zudem führ­te er eine schwar­ze Umhän­ge­ta­sche mit sich.

Wer Anga­ben zu Tat oder Täter machen kann, wird gebe­ten, sich bei der Kri­mi­nal­po­li­zei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/704–0 zu melden.

Die ober­frän­ki­sche Poli­zei warnt erneut vor dem betrü­ge­ri­schen Vorgehen: